В декабре прошлого года между заключенным и осужденным, которые содержались в одной камере, произошел конфликт, в результате чего последний получил смертельные телесные повреждения.

Двум сотрудникам государственного учреждения "Харьковский следственный изолятор" сообщили о подозрении за смерть осужденного в декабре 2020 года.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 5 декабря 2020 года между заключенным мужчиной и осужденным, которые в нарушение требований Инструкции держались в одной камере, произошел конфликт.

"Мужчина, осужденный за совершение грабежа, находился в состоянии алкогольного опьянения и выразил свое неприязненное отношение к заключенному, которого поместили под стражу по подозрению в совершении умышленного убийства. При этом заключенный нуждался в усиленном надзоре за психическим состоянием здоровья. В ходе конфликта заключенный нанес осужденному телесные повреждения, чем причинил его смерть", - говорится в сообщении.

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По информации прокуратуры, младший инспектор и старший по корпусу следственного изолятора халатно относясь к своим служебным обязанностям, нарушили требования Инструкции по обеспечению режима в СИЗО, которая предусматривает раздельное содержание лиц, взятых под стражу, и осужденных.

"Указанные сотрудники СИЗО не провели утреннюю проверку заключенных и осужденных, не осуществили надлежащего приема-сдачи дежурства и не обеспечили проведение технического осмотра камеры во время проверки", - добавили в прокуратуре.

Убийство осужденного: что грозит сотрудникам СИЗО

Сотрудникам СИЗО сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Автор: Светлана Макринская