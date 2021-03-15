Задержанный жил с убитой девочкой на одной улице и приходил на похороны.

По подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой задержали местного жителя села Счастливое Херсонской области. По разным данным, мужчине 52 или 62 года.

Известно, что задержанный жил с убитой девочкой на одной улице. По словам очевидцев, он даже приходил на похороны ребенка. После них совершил попытку самоубийства, перерезав себе вены, сообщает ТСН.

Попытка самоубийства и задержание

Читайте такжеОпубликовано видео с подозреваемым в убийстве 7-летней Марии БорисовойПо информации главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.

«После непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его «взять», нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз», – отметил он.

Когда полицейские пришли к задержанному, то обнаружили его с перерезанными венами. Как добавил Клименко, его спасли, «чтобы он ответил за свои поступки».

Начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко напомнила, что ребенка искали четверо суток:

«Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже происходили поиски».

Судимость за изнасилование

Как пишут «Факты», по словам волонтера Екатерины Головачевой, которая принимала участие в поисках ребенка, подозреваемый – ранее судимый за изнасилование:

«У меня были подозрения, что это может быть он… В поисках девочки вместе с местными он не участвовал».

По информации издания «Новый день», мужчина отбывал наказание в России. Также отмечается, что задержанный был знаком с мамой девочки.

«Изнасилование и убийство ребенка инкриминируют именно тому человеку, который пытался порезать вены. Он пришел на похороны к ребенку, а вернувшись домой, попытался покончить с собой. Довести намерение до конца ему не дали оперативники, которые выследили подозрительную личность. Фигурант ранее был осужден, а именно за изнасилование. Инсайдер отмечает, что он знаком с матерью убитого ребенка», - говорится в сообщении.

Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности

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Автор: Катерина Шварц