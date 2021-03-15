По подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой задержали местного жителя села Счастливое Херсонской области. По разным данным, мужчине 52 или 62 года.
Известно, что задержанный жил с убитой девочкой на одной улице. По словам очевидцев, он даже приходил на похороны ребенка. После них совершил попытку самоубийства, перерезав себе вены, сообщает ТСН.
Попытка самоубийства и задержание
Читайте такжеОпубликовано видео с подозреваемым в убийстве 7-летней Марии БорисовойПо информации главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, в кругу подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи.
«После непрерывных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили предполагаемого убийцу и насильника. Чтобы его «взять», нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз», – отметил он.
Когда полицейские пришли к задержанному, то обнаружили его с перерезанными венами. Как добавил Клименко, его спасли, «чтобы он ответил за свои поступки».
Начальник департамента защиты детей и противодействия насилию Юлия Усенко напомнила, что ребенка искали четверо суток:
«Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже происходили поиски».
Судимость за изнасилование
Как пишут «Факты», по словам волонтера Екатерины Головачевой, которая принимала участие в поисках ребенка, подозреваемый – ранее судимый за изнасилование:
«У меня были подозрения, что это может быть он… В поисках девочки вместе с местными он не участвовал».
По информации издания «Новый день», мужчина отбывал наказание в России. Также отмечается, что задержанный был знаком с мамой девочки.
«Изнасилование и убийство ребенка инкриминируют именно тому человеку, который пытался порезать вены. Он пришел на похороны к ребенку, а вернувшись домой, попытался покончить с собой. Довести намерение до конца ему не дали оперативники, которые выследили подозрительную личность. Фигурант ранее был осужден, а именно за изнасилование. Инсайдер отмечает, что он знаком с матерью убитого ребенка», - говорится в сообщении.
Убийство 7-летней Марии Борисовой: все подробности
- 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
- То, что ребенка долго нет, заметила мать в воскресенье вечером. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и волонтерские отряды.
- Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего. Они не исключали, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
- Днем 11 марта во время повторного осмотра территории села полицейские обнаружили тело пропавшей девочки.
- В полиции Херсонской области сообщили, что на теле девочки обнаружены следы изнасилования.
- 14 марта стало известно, что в убийстве Марии подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу.
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