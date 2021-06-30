Экс-председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин останутся под стражей до 28 августа.

Днепровский районный суд Киева на два месяца продлил действие мер пресечения для экс-председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, обвиняемых в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, суд удовлетворил ходатайство прокурора об очередном продлении действия мер пресечения обвиняемым в виде содержания под стражей.

Таким образом, Мангер и Левин останутся под стражей до 28 августа.

Убийство Гандзюк

Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пятеро исполнителей преступления.

Сейчас Днепровский райсуд Киева рассматривает дело об обвинении экс-председателя Херсонского облсовета Мангера и его пособника Левина в заказе и организации нападения на Гандзюк Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, который носит характер особого мучения и повлек смерть потерпевшей) Уголовного кодекса. Мангер и Левин содержатся под стражей.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи