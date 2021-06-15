В следующий раз Кива сможет поручиться за Мангера 30 июня, когда суд будет рассматривать ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру.

Народный депутат Илья Кива (фракция «ОПЗЖ») не придет на заседание суда брать на поруки экс-председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, обвиняемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Днепровского районного суда Киева заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

Вчера на Facebook-странице общественной инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» сообщалось, что сегодня на заседании суда Кива будет ходатайствовать о взятии на поруки Мангера вместо содержания под стражей, где сейчас находится обвиняемый.

По словам адвоката, Кива не смог прийти, поскольку занят вопросами своей диссертации. Поэтому суд не может рассмотреть его поручительство без его присутствия, потому что это требование уголовного процессуального законодательства.

В следующий раз Кива сможет поручиться за Мангера 30 июня, когда суд будет рассматривать ходатайство прокуроров о продлении меры пресечения Мангеру.

Между тем, несмотря на это, к зданию Днепровского районного суда по улице Сергиенко пришли около 20 неравнодушных граждан для того, чтобы все-таки встретить Киву и спросить его как о его диссертацию, так и о том, почему он решил поручиться за одного из заказчиков нападения на активистку Гандзюк.

Защита кандидатской диссертации Киви

Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Позже стало известно, что депутат добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал.

28 апреля народный депутат из фракции «Голос» Наталья Пипа обратилась к Минобразования о необходимости проведения экспертизы диссертации Кивы.

Убийство Гандзюк: детали

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пяти исполнителей преступления.

Экс-председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч.3 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, который носит характер особого мучения и повлек смерть потерпевшей) Уголовного кодекса. Мангер и Левин находятся под стражей.

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Автор: Дмитрий Хилюк