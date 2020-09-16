Павловский заявил, что соглашение подписал добровольно и готов выполнять все условия и давать показания.

Фигурант дела об убийстве общественной активистки Катерины Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании виновности.

Читайте такжеНазначена дата судебного рассмотрения обвинительного акта в отношении Мангера и ЛевинаКак передает корреспондент УНИАН, об этом Павловский заявил во время заседания в Приморском райсуде Одессы, которое транслировалось на YouTube-канале "Судебная власть Украины".

Павловский принимал участие в заседании путем видеосвязи из киевского СИЗО.

Ранее он подал заявление об отказе от сделки - в мае 2020 года адвокаты Павловского заявили, что соглашение он подписал под давлением, поэтому отказывается от него.

Поэтому на сегодняшнем заседании судья уточнил у Павловского, какое именно заявление он хочет, чтобы суд рассмотрел.

В свою очередь Павловский попросил суд утвердить именно соглашение о признании виновности.

"Соглашение (о признании виновности - УНИАН) я подписал добровольно и готов выполнять все условия и давать показания", - сказал он.

По словам судьи, в суд поступило ходатайство о привлечении родителей Гандзюк и ее мужа в качестве потерпевших.

Адвокаты Павловского выступили против признания родственников активистки потерпевшими по делу, потому что они не имели такого статуса во время досудебного следствия.

По словам адвоката Владимира Сергета, если суд привлечет родных Гандзюк как потерпевших, то соглашение о признании виновности, заключенное во время досудебного следствия, нужно будет утверждать снова.

Кроме того, адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которому инкриминируют заказ убийства Гандзюк, заявили, что также подали ходатайство о привлечении Мангера как потерпевшего в этом производстве. Однако судья рассматривать это ходатайство не стал.

Судья отложил заседание на 9:30 25 сентября, чтобы заслушать родственников Гандзюк по ходатайству о привлечении их в качестве потерпевших.

Дело об убийстве Гандзюк:

Павловский подписал соответствующее соглашение о даче показаний против организаторов убийства, поэтому его подозрение было переквалифицировано на ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса ("сокрытие преступления").

Дело Павловского выделили в отдельное производство и направили на рассмотрение в Приморский райсуд Одессы.

С июля 2019 года суд не мог приступить к рассмотрению из-за неявки то Павловского, то его адвокатов, то прокурора.

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Павловский.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их адвоката Евгении Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Зато защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангеру и Левину инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей").

28 августа прошло первое заседание по рассмотрению дела против Мангера и Левина по существу. По решению суда они находятся под стражей до 18 октября.

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Автор: Антонина Доломанжи