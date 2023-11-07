Ранее размер залога ранее составлял более 134 млн грн, а новый составляет более 100 млн грн.

Апелляционный суд оставил под стражей экс-руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова, подозреваемого по делу о присвоении 5,7 млрд грн. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия Киевского апелляционного суда.

Сегодня судьи рассматривали апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда Киева о продлении срока содержания Волкова под стражей с залогом более 134 млн грн.

Защитник Волкова Владислав Опанасик подчеркнул, что сторона обвинения, по его мнению, не доказала наличие рисков сокрытия Волкова от правосудия. Он также добавил, что его подзащитный имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в постоянном присмотре врача.

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В то же время, адвокат отметил, что единственным источником дохода Волкова является пенсия. Поэтому он не может выплатить залог, назначенный судом первой инстанции в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Заслушав объяснения сторон, судьи приняли решение о частичном удовлетворении жалобы адвоката.

"Апелляционную жалобу... удовлетворить частично... Продлить меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 декабря, определить залог в 100 млн 50 тыс. грн", - отметил председательствующий судья.

В случае внесения залога Волков должен будет прибывать к следователю, прокурору и суду по каждому требованию; сдать на хранение паспорта для выезда за границу; сообщать об изменении места жительства и тому подобное.

Дело Приватбанка - подозрение Сергею Волкову

Как сообщал УНИАН, Волков является одним из подозреваемых в уголовном производстве по завладению средствами Приватбанка. Ранее он возглавлял столичный филиал учреждения и теперь подозревается в присвоении 5,7 млрд грн.

По словам адвокатов, 62-летний Сергей Волков имеет серьезные проблемы со здоровьем. В частности, он болеет сахарным диабетом первого типа, борется с онкологией гортани (голосовых связок), имеет диабетическую стопу, стеноз сосудов, а также кардиологические заболевания, которые могут вызывать резкое внезапное повышение давления. Несмотря на это суд первой инстанции отправил его под стражу.

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