Злоумышленники пытаются получить реквизиты карты, чтобы снять с нее деньги или взять кредит.

Украинцев предупреждают о мошенничестве на "тысяче от Зеленского". Ранее власти заявили о намерениях платить деньги вакцинированным от коронавируса лицам, что спровоцировало активность злоумышленников.

Об этом пишет "Обозреватель".

"Схема" заключается в рассылке жертвам сообщений, в которых их просят пройти регистрацию для "получения денег". В итоге граждане остаются ни с чем. Среди популярных обещаний в сообщениях - надбавка к пенсии, 13-я зарплата, карантинные выплаты. Сообщение содержит ссылку на сайт, где необходимо ввести данные карты якобы для получения денег. После получения доступа к карте мошенники могут снять с нее деньги или даже взять кредит.

Стоит помнить, что все предложения получения денег за прививки сейчас не могут быть достоверными, поскольку эта программа стартует лишь с 19 декабря.

Читайте такжеПравительство думает, на что выплачивать "тысячу Зеленского" жителям сел и пенсионерамПо словам председателя ОО "Электронная республика" Евгения Поремчука, стать жертвой мошенников может любой. Для обеспечения от этого он советует проверять всю поступающую информацию, особенно - из неизвестных источников. Если речь идет о деньгах за вакцинацию, надо сверить полученное с данными из официальных сообщений. Если они не совпадают - надо игнорировать сообщения о деньгах.

Также запрещено сообщать посторонним людям реквизиты карты, пин-код и CVV. Нельзя передавать и коды из смс-сообщений от банка.

В случае, если данные уже переданы злоумышленникам, стоит срочно обращаться в банк и блокировать карту. Обращение к правоохранителям, скорее всего, результата не даст.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривен в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты для путешествий внутри страны.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Автор: Юрий Годован