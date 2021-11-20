Деньги планируют начислять с 19 декабря.

В Украине уже фиксируют мошенничество под видом COVID-выплат за вакцинацию, которые ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых граждан.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" адвокат Сергей Войтенко.

В связи с активизацией мошенников он призвал украинцев сообщить своим родным и близким, что пока обещанную тысячу гривень никто не получил. Впрочем, говорит он, мошенники уже рассылают на телефоны смс и звонят, рассказывая о "начислении денег", для получения которых якобы надо сообщить номер карты и три последних цифры на обороте.

"Я прошу людей, у кого родные и близкие старенькие, предупредите, чтобы никоим образом не сообщать. Это новый вид мошенничества. Еще гривни никто не получал, но Зеленский дал безумный толчок для мошенников всех мастей, для нового "лохотрона" для украинцев", - предупредил юрист.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить через приложение "действие" тысячу гривен в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты для путешествий внутри страны.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Автор: Владимир Зеленский