На днях ТСН наградила победителей премии «Ті, що вражають». Ими стали герои, которые поразили пользователей сети своими смелыми поступками и впечатляющей силой воли. Журналисты ТСН посетили каждого из победителей и сняли новые сюжеты о том, как за год изменилась жизнь избранных героев.

В конце прошлой недели зрители познакомились ближе с одесситкой Кариной Статищак, которая через осложнения во время родов потеряла ногу, но не сдалась и осуществила мечту – станцевала в «Танцах со звездами». Женщина не покинула тренировки и по сей день, танцы успешно сочетает с воспитанием ребенка. Своим примером хочет вдохновить всех, кто оказался в похожей ситуации.

Корреспондент Инна Власова встретилась с киевлянкой Еленой Пышковой, которая в прошлом году спасла от пыток полумертвого собаку. Несмотря на пережитые муки и жесткость людей, собака остался жизнерадостным и радостно играет с прохожими. Спасительница собаки оставила четвероногого жить у себя и дала ему имя – Локки.

Цикл репортажей ТСН завершила историей о 49-летней учительнице из Черкасс Татьяне Ткаченко, которая отдала почку сыну. Сейчас женщина и ее 25-летний сын живут полноценной жизнью. Татьяна не только стала первым донором органа в своем городе, но и вызвала огромный толчок в развитии трансплантации в Черкассах. В больницу стали обращаться люди со всей Украины.

Напомним, «Ті, що вражають» – это ежегодная премия ТСН, в которой традиционно награждают украинцев, которые проявили стойкость, смелость, решительность в бурных событиях уходящего года, и стали героями сюжетов ТСН. Миссия проекта – вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны.

Среди девятнадцати номинантов 2020 году голосованием на сайте tsn.ua были определены семь лидеров.

Больше всего голосов – 31% зрители отдали за медиков киевской 9-й больницы, которые в пик эпидемии спасали людей от коронавируса.

30% зрителей проголосовали за одесситку Карину Статищак, которая после осложнения во время родов потеряла ногу, но не сдалась и осуществила мечту и станцевала в «Танцах со звездами».

20% голосов посмертно получил врач из города Почаев Иван Венжинович, который уберег сотни жизней, а сам умер от COVIDа в сентябре прошлого года.

5% голосов зрители отдали за волынских монахов. Во время весеннего локдауна монахи Жидичинского Свято-Николаевского монастыря организовали доставку медиков на работу.

Остальные 5% завоевал Сергей с Угринова, который спас друга от пожара при взрыве в сельском клубе накануне Рождества прошлого года.

2% зрительских голосов также получили киевлянка Елена Пышкова, которая спасла собаку от пыток в парке и вернула почти безнадежно слабое животное к жизни.

Еще 2% проголосовали за 49-летюю учительницу из Черкасс Татьяну Ткаченко, которая отдала почку сыну и стала первым донором органа в своем городе.

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Автор: УНИАН