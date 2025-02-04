"Каждый год у нас исчезает население такого города, как Житомир", - эксперт Василий Воскобойник

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству рассказал УНИАН, помогут ли нам мигранты из Бангладеш, Индии, Африки преодолеть демографический кризис, и какие риски это создает.

Украине критически не хватает рабочих рук, и после окончания войны эта проблема будет только обостряться. По оценкам экспертов, сейчас бизнесу не хватает более трех миллионов работников, и в ближайшие 5-7 лет придется привлекать мигрантов из Бангладеш, Индии, Африки и Ближнего Востока.

В Национальном банке также не излучают оптимизм: согласно последнему Инфляционному отчету, дефицит рабочей силы в Украине будет оставаться значительным на прогнозном горизонте и ограничивать восстановление экономики. Количество мигрантов за границу, по данным регулятора, в течение 2024 года выросло на около 500 тысяч и в этом году ожидается выезд еще 200 тысяч человек.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в интервью УНИАН рассказал, насколько острой является проблема с кадрами и в целом демографической ситуацией в Украине, откуда мы можем привлечь трудовых мигрантов, и что надо сделать, чтобы иностранцы захотели приехать сюда работать.

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Насколько насущной является потребность Украины в трудовых мигрантах?

Еще в конце 2023 года представители Минэкономики заявили о том, что нам будет необходимо около 4,5 миллиона рабочих рук дополнительно к количеству работников по состоянию на конец 2021 года. По оценкам Международной организации по миграции, Международной организации труда нам потребуется 8,2 миллиона работников. То есть это огромная проблема, которая стоит перед нашей страной.

И в первую очередь эта проблема базируется на том, что у нас демографическая катастрофа - у нас каждый год количество умерших превышает количество новорожденных на 250-300 тысяч человек. Условно говоря, каждый год у нас исчезает такой город, как Житомир. И понятно, что в таких условиях, когда население стареет, когда с рынка труда уходит больше людей, чем на этот рынок заходит, то нужно каким-то образом это все балансировать. Или предложить нашим женщинам рожать по 5-7 детей, и где-то лет через 18-20 у нас сформируется какое-то дополнительное количество людей, которые смогут выйти на рынок труда. Или быть реалистами и искать возможности привлекать трудовых мигрантов из других стран.

Из каких стран возможно их завезти?

Если в Украине по состоянию на сейчас минимальная зарплата достигает 8000 гривен, а в соседней Польше - уже 47 тысяч гривен, если средняя зарплата в Украине составляет около 20 тысяч гривен, а в Польше - 72 000 гривен, то понятно, что вряд ли к нам поедут работать поляки, чехи, венгры или немцы.

Скорее всего, мы будем приглашать людей из стран, где уровень жизни ниже или даже намного ниже, чем в Украине. Поэтому, действительно, нужно рассматривать такие страны, как Бангладеш, Непал, Индия, страны Северной Африки, Центральной Азии, которые когда-то входили в состав СССР. Но то, что мы хотим завозить оттуда людей, не означает, что эти люди обязательно захотят поехать к нам в таких количествах, чтобы закрыть наши демографические пробелы.

Тем не менее, нужно все равно идти по этому пути и уже сейчас, не дожидаясь окончания военных действий, искать ответы на три главных вопроса. Каким образом мы сможем вернуть тех украинцев, которые выехали за границу? Второй вопрос - каким образом мы сможем уменьшить объемы трудовой миграции из Украины после окончания войны и открытия границ?

И понятно, что нужно искать ответ на вопрос, каким образом мы будем приглашать в Украину трудовых мигрантов и талантливых мигрантов со всего мира.

Я хотел бы, чтобы мы действительно привлекали англичан и американцев, чехов, венгров и поляков. Но для этого нужно, чтобы наша экономика развивалась, нужно, чтобы наша страна становилась страной свободы - свободы слова, свободы выбора, свободы предпринимательской деятельности, свободы передвижения. Если все это будет, то у нас действительно появится исторический шанс на стремительный экономический и социальный взлет.

Если же мы будем забюрократизированной страной, где госчиновники будут указывать, как заниматься бизнесом, то бизнес найдет какую-то лазейку, и одной из таких лазеек будет возможность выехать из Украины и не заниматься своей деятельностью здесь.

Каким образом будет происходить приглашение мигрантов - какие условия необходимы для таких работников? Кто понесет основное бремя расходов - работодатель или государство?

Нужно четко понять и донести до всех - до бизнеса, граждан, власти - главный тезис: привлечение трудовых мигрантов для украинских работодателей будет обходиться дороже как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, чем сохранение собственного трудового потенциала.

Мы все слышали историю, что на какое-то предприятие по изготовлению мебели на Западе Украины хотят завезти людей из Бангладеш. Я читал обсуждение этого, и люди не понимают простой вещи: для того, чтобы завезти людей из Бангладеш, нужно их заинтересовать работой в Украине, нашей заработной платой. Этих людей нужно каким-то образом сюда завезти, а возможно и компенсировать их расходы на дорогу. Им необходимо обеспечить жилье, потому что где они будут жить? Этим людям нужно предоставить переводчиков, вряд ли они знают украинский язык. С этими людьми нужно провести соответствующий инструктаж и понять, смогут ли они вообще здесь работать, потому что отдельное предприятие не сможет проводить экзамены для этих людей в тех странах, где они находятся.

И если работодатель хочет завезти, например, 160 человек - у меня нет уверенности, что все 160 человек будут работать. Какая-то часть из них просто не сможет адаптироваться и уедет из страны. Какие-то люди, возможно, будут рассматривать работу на этом предприятии как своеобразный мостик в Европу, где заработные платы намного выше. А кто-то, возможно, действительно захочет работать, им понравится Украина, но не понравится именно это предприятие и они пойдут работать в другом месте. Но все эти расходы - на адаптацию, на дорогу, на обеспечение жилья - понесет работодатель в полном объеме.

Еще раз подчеркиваю: привлечение трудовых мигрантов не будет дешевым для конкретных работодателей. И они будут идти на это не потому, что не любят украинцев, а потому, что уже сейчас не хватает рабочих рук, а дальше эта проблема будет углубляться и с каждым годом будет становиться более болезненной.

Одним из элементов выхода из проблемы нехватки рабочих рук, который обсуждается, является привлечение женщин на тот или иной вид труда, привлечение людей пожилого возраста - то есть не повышение пенсионного возраста, а предложение пожилым людям дольше работать. Но все упирается в одну цифру - 250-300 тысяч людей ежегодно покидает этот мир, и даже если мы с помощью собственных ресурсов сможем отсрочить проблему, мы ее отодвинем на 5-7 лет, а дальше столкнемся с тем, что не будет хватать рабочих рук, налогоплательщиков, потребителей товаров и услуг, которые производятся в Украине.

Какая роль государства должна быть в привлечении трудовых мигрантов?

Государство должно сделать самое главное - разработать понятные правила существования рынка международного трудоустройства. По состоянию на сейчас это создание новой миграционной политики. По планам правительства, новая миграционная политика должна быть подготовлена в первом полугодии 2026 года и утверждена до конца того же года.

Государство должно создать правила игры, которые будут понятны для всех, чтобы бизнес понимал, как им работать. Например, одним из элементов, который необходимо внедрять уже сейчас, является предоставление разрешения на работу с автоматическим предоставлением разрешения на проживание.

Должно ли государство заниматься вопросами размещения, обеспечения жильем таких иностранцев, их адаптации?

А обеспечило ли государство жильем 5 миллионов украинских внутренних переселенцев? Нет. Поэтому государство не должно лезть в эти вопросы, государство должно обеспечивать права и интересы граждан Украины и заботиться о них, в первую очередь. И в условиях, когда не хватает рабочих рук, оно должно создавать такие правила игры, чтобы бизнес имел права и возможности завозить сюда иностранцев. Но опять же - под пристальным контролем государства.

Мигранты из стран третьего мира печально известны способностью в разы увеличивать криминальную статистку. По каким критериям Украина будет проводить отбор иностранных работников и как обеспечивать их законопослушность?

Все, что должно делать государство - это создавать условия, чтобы у нас не появлялись национальные анклавы, какие-то гетто, проводить политику социализации людей и фактически создавать условия, чтобы люди, которые приезжали на работу, действительно работали. То есть здесь должно быть взаимодействие: бизнес - государство - миграционная служба.

В каких сферах услуги трудовых мигрантов будут нужны Украине в первую очередь?

В первую очередь, это будет касаться физического труда. У нас не будет хватать строителей и всего, что связано со строительной отраслью. У нас не будет хватать людей, которые будут работать в сельском хозяйстве. У нас недостаточно сварщиков - их не хватало никогда и сейчас тем более. В связи с тем, что ставка будет делаться на обычных физических работников, людей, которые не знают язык, не являются специалистами в той или иной сфере, именно они нам будут нужны.

Понятно, что нам будут нужны и высококвалифицированные кадры. Но вряд ли высококвалифицированный айтишник, который будет рассматривать работу, например, в США в Силиконовой долине или в Германии, выберет для себя Украину.

Нужно понимать, что главным достоянием каждой страны являются именно люди, и за человеческий капитал мы будем конкурировать. Бизнес будет конкурировать внутри Украины как за украинцев, так и за иностранцев, а на международном рынке труда мы будем конкурировать уже между странами. И нашими конкурентами будут и Польша, и Чехия, и Германия - страны, где зарплаты в разы выше, чем у нас. И с этими странами мы будем конкурировать как за украинцев, так и за иностранных трудовых мигрантов.

Екатерина Жирий