Три больницы в Киевской области из-за COVID-19 прекратили прием новых больных

В то же время Васильковская центральная районная больница, которую ранее закрыли в связи с выявлением коронавируса, возобновила свою работу.

Бородянская и Мироновская центральные районные больницы (ЦРБ) прекратили госпитализацию больных в связи с выявлением коронавируса, а Тетиевская центральная районная больница приостановила прием реанимационных больных.

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Об этом во время онлайн-брифинга сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

«На сегодняшний день в области, в связи с выявлением больных коронавирусом, прекратила госпитализацию Бородянская и Мироновская центральные районные больницы, а прием реанимационных больных - Тетиевская центральная районная больница», - заявил он.

В то же время, по его словам, Васильковская центральная районная больница, которую ранее закрыли из-за выявления коронавируса, возобновила свою работу.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области на сегодняшнее утро подтверждено 1 437 случаев заболевания COVID-19, за последние сутки выявлено 18 новых больных.

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