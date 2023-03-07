На данный момент все три версии остаются рабочими.

Сейчас идет расследование авиакатастрофы в Броварах 18 января, в которой погибло руководство МВД. Проводят экспертизы, в том числе с привлечением иностранных, прежде всего французских, специалистов.

Как рассказал в интервью "Укринформу" новый глава МВД Игорь Клименко, расследованием занимается Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований – под процессуальным руководством офиса генпрокурора.

"Я предлагаю дождаться результатов проведенных экспертиз, в том числе с привлечением иностранных, прежде всего французских, специалистов", — сказал он.

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У Клименко спросили, изменились ли версии следствия по авиакатастрофе в Броварах:

"На сегодня все три основные версии остаются рабочими".

Сейчас все эти вертолеты, в первую очередь Airbus и, в частности, модели Airbus 225, которые находятся в ведомстве Министерства внутренних дел, проверяют.

Глава МВД добавил, что сейчас, пока идут боевые действия, представители ведомства будут передвигаться на автотранспорте, железнодорожном транспортом.

Катастрофа в Броварах 18.01.2023

18 января в городе Бровары Киевской области на территорию детского сада упал вертолет. На месте падения обнаружены 14 погибших, среди которых ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

21 января 2023 года в Киеве попрощались с главой МВД Денисом Монастырским и другими погибшими в авиакатастрофе в Броварах работниками министерства.

Ранее в СБУ назвали версии падения вертолета: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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