Топовые каналы группы Warner Bros. Discovery станут доступны абонентам Volia

Новые каналы войдут почти во все тарифные планы компании.

Один из крупнейших поставщиков телеконтента Украины – компания Volia – с 1 марта 2023 года добавляет всемирно известные каналы группы Warner Bros. Discovery к своей сети. Невероятные научные телепередачи, трансляции матчей "Большого шлема", документальные фильмы о жизни диких животных, интригующие расследования, кулинарные программы станут доступны в сети Volia. В частности, абоненты, в зависимости от тарифов и технологии подключения, без доплат получат доступ к каналам Discovery, Discovery Science, Animal Planet, Investigation Discovery, TLC, Eurosport 1 и Eurosport 2. Новые каналы войдут почти до всех тарифных планов компании.

"Мы приложили много усилий для того, чтобы в такое трудное время каналы Warner Bros. Discovery стали доступны в нашей сети. Контент этой компании является чрезвычайно популярным в Украине и во всем мире. Каналы Warner Bros. Discovery предлагают всемирно известные тайтлы, которые порадуют любого зрителя: "Золотая лихорадка", "Охотники за старьем", "Махинаторы", "Босс на кухне: Незабываемая еда", "Кошмары по соседству", "Загадки планеты Земля", "Необъяснимые материалы NASA", "Речные монстры" и многие другие. Поэтому мы уверены: наши абоненты смогут удовлетворить все свои потребности в контенте благодаря исчерпывающему ассортименту, который предлагают каналы Warner Bros. Discovery", – прокомментировали произошедшее в компании Volia.

Так какие каналы предлагает Discovery, и что интересного на них можно посмотреть?

Видео дня

Узнавай всю широту и невероятность нашего мира вместе с научно-популярным телеканалом Discovery. Смотри реалити-шоу со звездными ведущими, которые расскажут о тайнах расследования, автомобилях мечты и об экзотических профессиях. Исследования, экспертные мнения, интересный взгляд на исторические события, съемки в самых отдаленных уголках планеты – Discovery подарит новые знания и незабываемые впечатления для детей и взрослых. Здесь вы найдете документальные фильмы, которые интересно будет просмотреть всей семьей.

Любите готовить, путешествовать, следите за современным миром моды? Тогда канал TLC - это именно для вас. Здесь вы можете наблюдать за реальной жизнью звезд, получать опыт из личных историй и видеть, как другие строят свое семейное счастье. TLC - это смелый и откровенный женский развлекательный канал. Самая популярная свадебная франшиза Оденься к свадьбе, шоу об отношениях Виза невесты. Виза жениха, шоу о трансформации и реалити, включая Доктор "Прыщик", Спасите мою кожу и многое другое – все то, что будет доступно 24/7 абонентам Volia.

Всегда интересовались вопросом: кто подставил кролика Роджера? Тогда вам на Investigation Discovery. Лучшие детективные загадки и расследования. Хотите больше узнать о мировых преступниках, чтобы обезопасить себя? Телеканал о криминалистике расскажет о загадочных убийствах, таинственных исчезновениях и других преступлениях. И все это – на основе реальных событий и архивных материалов.

Те, кто интересуются наукой, будут в восторге от Discovery Science. Невероятные факты о космосе, технологии, геологии и животном мире. Все это вы найдете на указанном канале. Изучайте мир вместе с Discovery Science с легкостью и восторгом!

Любите наблюдать, как грациозный леопард охотится на антилопу на фоне потрясающих видов африканской прерии? Тогда Animal Planet - это абсолютный must watch для тебя. Величайшие животные мира в непосредственной среде их обитания,в высочайшем разрешении! Погружение в глубины Мирового океана и покорение самых высоких точек нашей планеты - мир становится ближе вместе с Animal Planet!

Если вы фанат спорта, то каналы Eurosport 1 и Eurosport 2 найдут спортивную трансляцию, которая вам нравится. Масштабные спортивные события мира теперь у вас дома. Олимпийские игры, турниры "Большого шлема" по теннису, велогонки "Тур де Франс" и автогонки "24 часа Ле-Мана"... а может вам по нраву медитативный керлинг или изящный снукер? Eurosport - это около 3000 часов прямых спортивных трансляций в год и множество разнообразных программ собственного производства!

Так что ждите с 1 марта в тарифах Volia каналы Warner Bros. Discovery – и смотрите лучший мировой телеконтент!