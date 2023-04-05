Польша стала лидером западной танковой коалиции.

Польша стала лидером западной танковой коалиции, помогающей Украине в отражении российской агрессии. Польские танки уже на поле боя. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с польским премьером Матеушем Моравецким.

По словам Зеленского, в ходе его визита в Варшаву был согласован очень важный и нужный пакет военной помощи для Украины.

"Мы договорились о том, что даст каждому из нас, каждому воину больше сил. Эта сила нам сейчас очень нужна", – сказал президент.

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Содержание этого пакета помощи Зеленский не раскрыл. В то же время президент отметил важность подписанных сегодня договоренностей о размещении украинского заказа на производство бронетранспортеров Rosomak, систем ПВО и другого оружия на польских заводах.

"Мне приятно констатировать, что наши предыдущие договоренности уже выполнены. Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции. Польские танки уже на поле боя в Украине", – заявил он.

Поставки польских танков в Украину

11 января Польша первой из стран-партнерова Украины заявила о планах передать Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства. После этого в течение еще двух с лишним недель шли переговоры с Германией, которая должна была дать добро на реэкспорт своих танков.

Также именно Польша стала первой страной, которая физически доставила в Украину обещанные "Леопарды". 24 февраля, в годовщину российского вторжения, первые четыре Leopard 2 прибыли в Украину. В марте поставки продолжились. К настоящему времени только от Польши Украина получила не менее 14 танков этого типа.

Помимо "Леопардов" Польша также поставляла Украине советские танки Т-72 и польскую их модернизацию Twardy. Эти поставки начались еще весной-летом прошлого года и, вероятно, именно эти танки уже участвовали в боях.

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