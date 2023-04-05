Также лидеры государств затронули вопрос восстановления Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время переговоров в Варшаве затронули вопрос усиления украинской армии.

"Мы обсудили усиление нашей армии. И это очень важно. Я благодарен, что мы сегодня обсудили и приняли решение, и еще будем обсуждать с премьер-министром, относительно мощного пакета, который усилит наших людей", - сообщил Зеленский на совместном с Дудой брифинге в Варшаве.

Зеленский также поблагодарил украинских защитников и защитниц, которые защищают Украину на фронте.

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"Я хочу вас (Польшу - УНИАН) поблагодарить за мощный оборонный пакет, которым мы усилим наших бойцов и который будет защищать их жизнь, потому что они рискуют ею ради... не только жизни украинцев, но и ради будущего и жизни ваших детей, детей Европы", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что важной страницей в отношениях между странами будет восстановление Украины, которое усилит отношения между украинским и польским бизнесами.

Визит Зеленского в Польшу

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Варшаву.

Во время визита президент Польши Анджей Дуда вручил Зеленскому орден Белого Орла-высшую награду Польши. Ее президент Украины получил за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности, стойкость в защите прав человека.

Кроме переговоров Зеленского с президентом Дудой, также запланированы переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, по итогам которых будут подписаны двусторонние документы.

Также Зеленский встретится с представителями польского бизнеса в рамках украинско-польского бизнес-форума, с маршалками Сейма и Сената, волонтерами и спасателями, а также с мэрами приграничных с Украиной городов.

Вечером Зеленский обратится к полякам и украинцам, проживающим в Польше, с большой речью.

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