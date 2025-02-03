Последние недели стали самыми острыми с точки зрения противостояния между "мобилизаторами" и "антимобилизаторами" в Украине. Более того, конфликт ширится, а взаимная агрессия растет. Так, только за несколько первых дней февраля произошло убийство сотрудника ТЦК в Пирятине и два взрыва - в помещениях ТЦК Ровно и Павлограда.

Военные и их родственники требуют "справедливости" и жестких наказаний для "уклонистов" (не только тех, которые непосредственно стреляли, а иногда для всех, кто не в армии).

Уже даже появились заявления о "втором фронте" и призывы "в случае неуважения... применять оружие без предупреждения" по "уклоняющейся падле".

Зато "антимобилизаторы" тоже апеллируют к "справедливости" и напоминают все случаи избиения и даже гибели "бусифицированных" мужчин, о "ВВК за полчаса" и все остальное. Репостят заявления отдельных военнослужащих, которые сами признают, что через ТЦК в армию попадают "наркоманы, пьяницы и безнадежно больные", "которые только забирают ресурсы армии" и являются "сразу 300-ми".

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К "справедливому наказанию" нападавших на ТЦК призывает и командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий. В этом тренде выступил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, который требует "заслуженное наказание" для всех виновных. При этом признает "случаи нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий", с чем армия пытается бороться и "исправлять ошибки".

В то же время, главы городов и общин также сделали заявление о давлении, с нарушением "законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против глав небольших общин".

У каждой стороны есть свои аргументы. А российские и собственные украинские "предвыборные" боты "раздувают" пламя конфликта до еще большего масштаба. Часто можно увидеть, как под подобными постами в том же фейсбуке сторонники и противники принудительной мобилизации, которые так рьяно спорят между собой, имеют признаки фейков или ботов в аккаунтах. Если с россиянами все ясно (они заинтересованы в расколе между украинцами), то отечественные "боты" пытаются любой негатив "привязать" к власти, чтобы набрать "политические баллы" оппозиции (всех "цветов") и принудить власть к выборам.

То есть, несмотря на то, что случаи как гибели гражданских в помещениях ТЦК, так и убийства "уклонистами" сотрудников ТЦК являются редким явлением с детальным освещением в СМИ каждого случая, эти внутренние и внешние "боты" как "призма" увеличивают и искажают конфликт каждый раз. При этом не стоит все списывать на "ИПСО", ведь они раздувают ту "искру", которая уже "тлеет".

Но что во всей этой дискуссии не так?

Правильно - почти никто не вспоминает о законе. Его как будто не существует для обеих сторон.

А мы же говорим не о каких-то абстрактных "военных/ТЦКшников" и отдельно "гражданских/уклонистов". Это все граждане Украины, на которых распространяется конституция и целый ряд различных кодексов, включая уголовный. Но все апеллируют к справедливости, как ее понимают исходя из места своего пребывания - в армии или на "цивилке".

И здесь мы подходим к сути проблемы. Украинцы по обе стороны выступают не столько "за" или "против" мобилизации как таковой, сколько требуют справедливости и уважения к себе. Но уважение силой не навязывают - его можно только заслужить собственным поведением. Гражданские не видят, как наказывают тех военных, которые откровенно издеваются над принудительно мобилизованными (фактически - над будущими собратьями), а военные - не замечают как борются с наиболее откровенными уклонистами, которые не только прячутся, но и пытаются сопротивляться мобилизации публично.

То есть, у нас развивается сразу два параллельных сценария "врадиевки" - "гражданский" и "военный". И пересекаются они именно в части закона. Ведь при нормальной работе законодательства, которое наказывает не гражданских или военных, а именно ВИНОВНЫХ (с обеих сторон) таких ситуаций, как мы видим сейчас, вообще не было бы.

Армия это отражение всей страны. Как и власть, кстати. Сколько проходимцев или любителей "помахать кулаками" есть в гражданской жизни? Такая же ситуация есть и в армии и ТЦК. Но везде ограничительным фактором против насилия между гражданами является именно закон. А ТЦК и какие-то "добровольцы" в форме пока имеют достаточно неоднозначный юридический статус. Есть даже дискуссия о наличии у ТЦК юридического лица, которая продолжается еще с 2023 года и до сих пор не имеет однозначного ответа. А законность действий - это вопрос доверия между военными и гражданскими.

Над вопросом доверия стоит очень решительно задуматься руководителям государства и Минобороны, ведь сейчас, согласно опросу Группы "Рейтинг", ТЦК и СП не доверяют 67% граждан. И увеличение взаимной агрессии является лишь вопросом времени. Потому что неоднозначная "справедливость" при отсутствии четкого законодательного регулирования будет стимулировать то, что мы видим - произвол с обеих сторон.

Но представим, что во время "бусификации" все происходит с уважением - никаких балаклав, с зачитыванием прав человека (право на звонок, на адвоката, на ВВК - не где-нибудь, а в том медучреждении, которому человек доверяет). Будут ли случаи агрессии? Вероятно, да. Но значительно меньше, ведь человек четко будет знать, что его права защищены и даже в случае мобилизации, он сможет рассчитывать как на достойное отношение, так и, желательно, на возможность самому выбрать должность и подразделение.

Однако это уже была бы та самая система рекрутинга, о которой так много говорят, но так и не вводят, опасаясь "кассового разрыва", когда мобилизованные по старой системе временно перестанут становиться в ряды войска, а новая система еще не заработает. Нужны будут специально обученные сотрудники, соответствующая инфраструктура (в том числе цифровая), подготовленные учреждения к той же ВВК и др. И главное - четкое законодательство, которое регулирует (а не усложняет) все проблемные вопросы в отношениях между гражданскими и ТЦК. Систему нужно сбалансировать.

Но альтернатив этому нет. Точнее есть - "Врадиевка" национального масштаба. А пока все стороны украинского общества являются фактическими "заложниками" нелепой и громоздкой системы мобилизации, которая уже не советская, но и не современная западная (правовая), а какая-то такая "посередине", с недостатками сразу обоих форматов.

И это касается не только, собственно, "бусификации", но всей системы. Например, до 4 февраля всем "ограниченно годным" нужно пройти ВВК. Но еще недавно было настоящей проблемой получить просто направление на комиссию из-за огромных очередей, не говоря уже о том, чтобы попасть непосредственно к врачам (место в очередь к хирургам и терапевтам занимают, иногда, с 5 утра).

Сколько проблем это вызывало, например, у харьковчан. Но было легко решено путем цифровизации, которая буквально на глазах "вылечила" ВВК от очередей за направлениями, которые теперь можно будет получить просто в телефоне. Но не от очередей к врачам. Потому что там очередь "общая", однако "мобилизованные проходят вне очереди". Поэтому "ограниченно годные" и не успевают попасть к врачу, даже если стоят в очереди с 6-7 утра - потому что среди мобилизованных и военных тоже образуется своя очередь... Очередь на очереди... От чего страдают все - сотрудники ТЦК и врачи не меньше, чем те, кто в этих очередях часами стоит.

Почему бы не создать две отдельные ВВК или хотя бы принимать всех по разным сменам? Ведь "ограниченно годным" на ВВК предоставляется только 4 дня, что, при таких условиях (когда пытается пройти в перерывах между мобилизованными), это становится задачей со звездочкой. А если не успел, то проходишь ВВК заново и таким образом очереди только увеличиваются и увеличиваются... А если не прошел в отведенное законом время, то - штраф.

Банальные решения, такие как различные смены врачей или списки на прием (некоторые военнообязанные самоорганизуются и сами такие списки создают) быстро эти проблемы решили бы.

И "ограниченно годные", и военные после ранений, и сотрудники ТЦК и врачи сразу почувствовали бы прогресс и облегчение. Но этого не делается. Почему? А кто знает... И все вместе терпят огромные неудобства.

И такие проблемы есть в каждом звене системы - от мобилизации до демобилизации (пусть военные расскажут как они проходят то же ВВК после ранений). Система не просто неэффективна. Она буквально ослабляет Украину как в тылу, так и в армии. Да еще и образует постоянные конфликты, которые россияне и отечественные "политики" с радостью раздувают каждый раз, потому что "разделяй и властвуй" это древнейшая политтехнология.

В свое время через похожие проблемы проходила Великобритания во времена Второй мировой войны. Но Черчилль "разрулил" тогда эти противоречия, опираясь на четыре пункта:

1) Пропаганда и мораль (в основе информационная кампания, опирающаяся на уважение к военному и рекруту - будущему военному);

2) Военная подготовка (речь не столько о подготовке человека, сколько о подготовке армейской системы для принятия и обучения рекрутов);

3) Индустриальное производство (оснащение войска оружием, техникой и всем необходимым);

4) Сотрудничество с союзниками (которые помогут с двумя предыдущими пунктами).

И, конечно, все это при условии судов и законов, которым общество (и военное, и гражданское) доверяет. Британцы тогда коренным образом изменили все свое государство, а не только армию. Во время ДСВ британцы предоставили массовое, например, избирательное право, что тогда было настоящим "ноу-хау" и вызвало кучу споров между либералами и консерваторами. Но это дало уверенность людям в "равенстве" всех граждан и уважение к их правам. Выглядит как утопия? Возможно. Но "оптимизация" государства и законов это единственный выход во время войн для демократий, вроде нашей.

Не все, кто в тылу, сразу "уклонисты", как и не все сотрудники ТЦК являются агрессивными к гражданским "по умолчанию". Более того, как среди гражданских, так и среди сотрудников ТЦК абсолютное большинство людей адекватные и хорошо на вас реагируют, если вы хорошо реагируете на них (без агрессии и оскорблений). Однако все мы люди, уязвимые к эмоциям.

Сейчас, к сожалению, многие из нас руководствуются эмоциями и своим пониманием справедливости, а не Конституцией и законодательством (которое еще нужно привести в порядок) в таком чувствительном вопросе как мобилизация. Чем пользуются все желающие наши недруги. Мы не должны сами "дарить" им козыри против нас. Но объединиться вокруг качественных изменений, которые на самом деле образуют баланс между тылом и армией, начиная с ТЦК и рекрутинга, что является "перемычкой" между двумя "мирами".

Андрей Попов