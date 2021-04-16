Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия Одесской таможни предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины товара военного назначения – тягача Oshkosh для американского танка Abrams.

Как сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, машину пытались ввезти под видом седельного тягача гражданского назначения. Однако, исходя из характеристик автомобиля, транспортное средство предназначено для скоростного перемещения американского основного танка Abrams на автопоездах общей массой до 105 т и относится к категории "Системы для перевозки тяжелого оборудования".

Читайте такжеНа Харьковщине заблокировали контрабанду в РФ комплектующих к военной техникеКроме того, факт, что тягач является товаром военного назначения, подтвердили Управление СБУ в Одесской области и Министерство обороны Украины.

"Предотвращение незаконного ввоза и вывоза из Украины товаров военного и двойного назначения, противодействие контрабанде оружия – все это вопросы национальной безопасности. Только за первый квартал этого года сотрудники таможни предотвратили 86 фактов незаконного перемещения через границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, спецсредств. Случай с тягачом для танка в очередной раз демонстрирует, что вопрос контрабанды очень обширный и требует системного подхода", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Руслан Черкасский.

На данный момент по данному факту составлен протокол по ст. 472 Таможенного кодекса Украины – "Недостоверное декларирование". Сама машина стоимость 1,2 млн. грн. изъята.

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Автор: Григорий Бондарь