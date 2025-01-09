Польша подготовила наибольшее количество украинских военных, сообщил заместитель министра.

Среди 26 тысяч украинских военных, которых подготовила Польша, есть дезертиры, как и в каждой армии мира, сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, пишет Радио Свобода.

Комментируя информацию о побеге украинских военных с обучения в Европе, чиновник подчеркнул, что Польша подготовила наибольшее количество украинских военных.

"Сегодня это уже более 26 тысяч. Или в группе 26 тысяч человек попадаются такие, которые имеют другие планы или считают, что их будущее не в украинской армии? Наверное, такие случаются. Это достаточно большая группа людей. Зато, считаю, что детали должны остаться между нами", - сказал Томчик.

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Он отметил, что факты побега военных никак не скажутся на сотрудничестве Украины и Польши в вопросе военных учений. Мол, Польша делает все, "чтобы украинской стороне помочь, чтобы Украина знала, что на нас можно рассчитывать и что мы дальше хотим обучать украинских солдат в Польше, чтобы они могли защищать свою страну".

"Думаю, что это очевидно, что бывают случаи дезертирства, и такое происходит в каждой армии мира", - сказал Томчик.

Что касается случаев побега именно украинских военных, то заместитель министра сказал, что "это дело маргинальное, которое не имеет никакого влияния на обучение украинских военных в Польше".

На вопрос поступали ли от украинской стороны запросы о побегах украинских военных во время транзита во Францию или обратно, Томчик ответил, что не припоминает такого.

Побег украинских военных из состава 155-й бригады: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Ровенской области 8 января арестован командир роты 155 бригады, который не только самовольно оставил место несения службы, но и подстрекал к этому своих подчиненных. Ему сообщено о подозрении.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий заверил, что системные недостатки при формировании бригады проанализированы, им дана оценка, по отдельным вопросам уже реализуются решения. Он сказал, что "эти проблемы будут присущи любому новосозданному подразделению, если его сразу после формирования применять в боевых действиях".

В Раде тоже отреагировали на скандал в 155 бригаде. Член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская назвала ситуацию с подразделением "неприятной и позорной", но не такой однозначной, как об этом писали СМИ. По ее словам, перед отправкой на учения во Францию были предупреждения военного командования о том, что военные не готовы туда ехать. Кроме того, была просьба отсрочить эти выезды, чтобы доукомплектовать и подобрать людей.

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