'Ситуация позорная, но неоднозначная': в Раде отреагировали на скандал в 155 бригаде

Перед отправкой на учения во Францию были предупреждения военного командования о том, что военные не готовы туда ехать, отметили в оборонном комитете.

Ситуация со 155-й отдельной механизированной бригадой "Анна Киевская" является "неприятной и позорной", но не такой однозначной, как об этом ранее писали СМИ. Об этом в комментарии Суспильному рассказала член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

"Она неприятная, она позорная. Но такая ситуация касается большинства бригад. Эти бригады, резервы, которые сформировались, они на первых месяцах своего формирования сразу же становились донорами для боевых бригад. Хотим напомнить, что наша мобилизация она имеет целью пополнение бригад, которые выполняют сегодня свои боевые задачи на фронте. Соответственно, когда мы готовим бригаду, это не та история, когда призвали тысячи людей, и их никто не трогает. Нет. Очень часто их забирают и отправляют в другие бригады", - сказала нардеп.

По словам Бобровской, перед отправкой на обучение во Францию были предупреждения военного командования о том, что военные не готовы туда ехать. Кроме того, была просьба отсрочить эти выезды, чтобы доукомплектовать и подобрать людей.

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"Я бы не винила просто кого-то. Вина людей на местах только в том, что возможно надо было чаще, громче об этом говорить, но армия это немного другая история чем бизнес, и гражданский подход к решению проблем. Это касается абсолютно всех бригад. А 155-я бригада обнажила определенные моменты всех новых соединений резерва", - сказала Бобровская.

Также нардеп в комментарии "Радио Свобода" проинформировала, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки пригласит на свое заседание стороны в вопросе 155-й ОМБР. Также, накануне в профильном комитете состоялось совещание относительно самовольного оставления частей военными.

"На ближайшее заседание мы хотим пригласить стороны этой истории, и послушать, для того, чтобы принять решение или порекомендовать", - сказала нардеп.

Расследованием случаев СЗЧ занимается сразу несколько структур, среди которых и ОК "Запад", и Минобороны. Также Бобровская рассказала, что "большое количество людей из 155-й бригады было приказано перевести в другие роды и виды сил".

Скандал со 155-й механизированной бригадой: последние новости

Как рассказывал ранее УНИАН, оснащенная "Леопардами" 155-я бригада "посыпалась", не добравшись до фронта. Она должна была усилить войска в Покровске, на который нацелились россияне. Номинально в штате бригады должно было быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, по данным СМИ, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.

Впоследствии появилась реакция командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого, который сказал, что "ряд фактов имел место". По его мнению, от "влияния командованием зависит успех личного состава". Генерал добавил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.

Мысль, как решить проблему СЗЧ в бригаде, высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. В частности, он предположил, что скандал в 155 бригаде отражает серьезные проблемы с мобилизационными мероприятиями и комплектованием в украинской армии.

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