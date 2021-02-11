Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV представляет эксклюзивный допремьерный показ сериала «С кем поведешься» от 1+1. Каждый эпизод будет появляться на сервисе за три дня до премьеры на телеканале и будет доступен бесплатно в рамках подписки только на SWEET.TV. Первая серия открывается на платформе 12 февраля.

SWEET.TV и телеканал 1+1 представляют эксклюзивную онлайн-премьеру сериала «С кем поведешься». Каждый эпизод будет появляться на платформе сервиса за три дня до телепремьеры и будет доступен в подписке без дополнительных плат.

«Для нас очень важно эксклюзивно давать абонентам качественный контент украинского производства. Именно поэтому мы договорились с 1+1, чтобы сериал «С кем поведешься» транслировался только на нашем сервисе еще до того, как выйдет на самом телеканале. Одна из наших задач — давать украинцам контент раньше, чем его увидят другие, и я очень рад, что нам это удалось благодаря сотрудничеству с телеканалом», — отметил директор SWEET.TV Александр Резунов.

Главные роли исполнили актриса «Женского Квартала» Ольга Жуковцова, и звезда «Больших Вуйок» Лилия Ребрик. Также зрители увидят звездных супругов Наталью Денисенко и Андрея Фединчика, звезду «Больших Вуйок» Инну Приходько и других любимых актеров.

Сюжет рассказывает нам историю интеллигентной женщины Марины. Ей 35 лет, у нее есть уютная квартира и муж-банкир, ради которого она отказалась от друзей и карьеры. Но однажды он признается, что нашел молодую любовницу и хочет развестись.

Марина в шоке, садится за руль и сбивает девушку на скутере. Полицейские советуют уладить конфликт мирным путем. Так в роскошной квартире Марины появляется полная ее противоположность — провинциалка Галина с дочерью.

Они совершенно разные и вместе попадают в водоворот невероятных приключений. Но смогут ли они жить под одной крышей?

Подобная коллаборация между телеканалом и онлайн-кинотеатром SWEET.TV происходит впервые. Кейсы, когда премьера сначала появляется в библиотеке стриминговых сервисов, а уже потом — в эфире телеканала, является новым трендом для украинской индустрии.

Первый эпизод сериала «С кем поведешься» появится на SWEET.TV 12 февраля.

Справка:

SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиального HD-телевидению, украинским фильмам, а также рейтинговым мировым кинохитам от Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и др. с украинской дорожкой. Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

Интерфейс приложения SWEET.TV — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке. Работа платформы остается стабильной даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета, позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 7 дней.

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Автор: УНИАН