Мэр столицы пытался ее успокоить, но убитая горем женщина не могла овладеть эмоциями.

Женщина, чья невестка погибла в результате ракетной атаки оккупантов на Киев в ночь на 1 июня, не смогла сдержать эмоций, рассказывая мэру города Виталию Кличко о закрытом укрытии в больнице Деснянского района. Она, убитая трагедией, перешла на крик.

Соответствующее видео опубликовало издание Цензор.НЕТ. На записи женщина жалуется, что укрытие было закрытым. "Как такое может быть?" - спрашивает она.

В ответ на это глава города начал ее успокаивать и заверил, что следствие установит, действительно ли укрытие было закрыто. И тут эмоции переполнили свекровь убитой женщины:

"Ну, что это такое? Следствие будет узнавать, было ли оно закрыто. Видно всем, что оно было закрыто! Вы послушайте! Я видела своими глазами".

Люди, стоявшие рядом с женщиной, начали подтверждать ее слова о том, что укрытие и в самом деле было закрыто, его часто не открывали во время воздушных тревог.

"И следствие узнает, что оно, бляха муха, узнает, то следствие? Все знают, что было закрыто", - добавила она и подчеркнула, что нужно искать виновных в смерти людей, которые так и не попали в укрытие.

Ракетная атака на Киев в ночь на 1 июня

Ночью 1 июня 2023 года Россия запустила ракеты в направлении Киева. Всего силы ПВО сбили 10 из 10 запущенных оккупантами ракет. Но в результате падения обломков все же есть жертвы в украинской столице.

В результате российской атаки в Деснянском районе Киева погибли 11-летняя девочка и ее 34-летняя мать, а также 33-летняя женщина, 12 человек ранены.

Мужчина одной из погибших рассказал, что женщина после объявления воздушной тревоги с ребенком шла в укрытие, но оно оказалось закрытым.

В прокуратуре Киева уточнили, что охранника поликлиники, который якобы не открыл укрытие, был доставлен в полицию. Им сейчас занимаются правоохранители.

Вас также могут заинтересовать новости: