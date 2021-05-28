Карабань будет на пожизненном денежном содержании в размере 100 тысяч гривень в месяц.

Высший совет правосудия (ВСП) отправил судью Печерского райсуда Киева Владимира Карабаня, известного рядом скандальных решений, в почетную отставку.

Об этом в Facebook сообщил эксперт Реанимационного пакета реформ Михаил Жернаков.

9 мая активисты обратились в ВСП с жалобой на Карабаня, потому что тот закрыл админдело дочери своей коллеги Анастасии Тарасюк о наказании за пьяное вождение.

Однако члены совета решили судью отправить в почетную отставку. Жернаков подчеркивает, что это позволит судье сохранить свое судейское звание и даже претендовать на должности в судебных органах.

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Кроме того, Карабань будет на пожизненном денежном содержании в размере 100 тысяч гривень в месяц.

Эксперт отмечает, что Карабань ранее также отличился и другими несправедливыми решениями:

закрыл полсотни админдел, касающихся вождения в нетрезвом состоянии;

дал доступ ГПУ к телефону журналиста Ивана Верстюка, который писал о дочери "бриллиантовых прокуроров";

вернул экс-нардепу Владиславу Каськиву паспорта;

не позволял арестовывать счета жены судьи Емельянова в Лихтенштейне и тому подобное.

Жернаков замечает, что заявление об отставке Карабаня в сравнении с жалобой на него ВСП рассмотрела "молниеносно".

"Так же, как и дела более 70% судей Майдана. На их рассмотрение ВСП не хватило трех лет. В результате их просто закрыли "по срокам", и в основном большинство судей Майдана теперь прекрасно дальше судят нас с вами", – пояснил эксперт.

Проблемы с ВСП

По изменениям в Конституцию в 2016 году изменился порядок формирования ВСП. Теперь большинство членов Совета назначаются судьями.

Так, из 21 члена ВСП десяти выбирают из судей на съезде судей, по двое членов выбирают съезды адвокатов, прокуроров и представителей вузов, а также назначают парламент и президент. Также по должности в состав ВСП входит и председатель Верховного суда.

Подход, когда большинство в судейском совете составляют именно судьи, является европейским стандартом, который должен был бы гарантировать независимость судей. Но в условиях еще неочищенной судебной власти это создало риски для несправедливых и политически мотивированных решений.

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Общественные активисты сетуют, что кандидаты в ВСП не проходят проверок на добродетель или профессионализм, фактически, единственным критерием отбора является лояльность.

5 мая Венецианская комиссия обнародовала срочное заключение на законопроект №5068 о реформе главного судебного органа страны – Высшего совета правосудия (ВСП).

Провести действенную реформу ВСП Украина обязалась и перед МВФ. Подписанный сторонами в июне 2020 года Меморандум предусматривает принятие нового закона о проверке на добропорядочность будущих членов ВСП независимой комиссией с международными экспертами в составе. Также новый закон должен предусмотреть одноразовую проверку действующего состава Совета с возможностью увольнения тех членов, которые критериям добропорядочности не соответствуют.

Такой закон, согласно Меморандуму, Украина должна была принять еще до октября 2020 года, впрочем, только в феврале 2021 года соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. Инициатором выступил президент.

Подача законопроекта Владимиром Зеленским была реакцией на неутешительные результаты работы миссии МВФ в Украине.

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Автор: Яна Ставская