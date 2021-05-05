Отмечается, что Комиссия выступила за решающую роль международных экспертов в реформе Высшего совета правосудия.

Венецианская комиссия обнародовала свое срочное заключение на законопроект об избрании членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Речь идет о президентском проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП (№5068).

"Эксперты Венецианской комиссии отметили, что международные эксперты должны быть наделены решающей ролью в процессе отбора будущих членов ВРП и проверки на добродетель действующего состава", - отметили в ЦПК.

В Центре напомнили, что этот законопроект предусматривает создание этического совета, трех членов которого должна номинировать Рада судей Украины, а еще трех - международные и иностранные организации, которые оказывают Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией.

Задача Этического совета - предварительный отбор кандидатов в ВРП и проверка на добропорядочность действующего состава органа.

Отмечается, что ранее "общественность критиковала этот проект, поскольку он не обеспечивал главного - решающей участия международных экспертов в процессе обновления ВРП". "Ее представители высказывали мнение, что делегированные судьи не дадут голосов за назначения в ВРП независимых и честных специалистов, поэтому сомнительный состав органа останется неизменным", - пояснили в ЦПК.

"Венецианка отметила, что именно независимые эксперты, номинированные международными партнерами Украины, а не судьи, должны иметь определяющее влияние на решение этического совета. Так, решения должны приниматься большинством голосов, при этом, поддержка по меньшей мере двух международных экспертов является обязательной. Кроме этого, в случаях, когда голоса будут распределяться три на три, преимущество должно быть по той позиции, которую поддерживают как минимум двое международных экспертов", - отметили в Центре противодействия коррупции.

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Законопроект об избрании членов ВСП: что нужно знать

15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали три президентских законопроекта о некоторых вопросах деятельности Верховного суда и Высшего совета правосудия, и в частности проект закона о внесении изменений к некоторых законов Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП (№5068).

25 января послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) в Украине заявили, что в конце прошлого года украинские партнеры попросили советов относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформировании судебной власти в ответ на проблемы, вызванные решением Конституционного суда в октябре.

В ответ послы G7 предоставили украинским властям советы для реформирования КСУ и проведения судебной реформы в целом, а также рекомендации по реализации антикоррупционной реформы.

В рекомендациях, среди прочего, говорилось о важности срочно провести реформирование Высшего совета правосудия как необходимую предпосылку для эффективной судебной реформы, создать независимую комиссию по этике, которая имеет полномочия проверять действующих членов ВСП и подавать при необходимости представление об увольнении членов ВСП до органов, принимающих окончательное решение; ввести новый прозрачный процесс отбора членов ВСП, который обеспечит высокие стандарты требований к профессиональной этике и добропорядочности, с эффективным содержательным привлечением международных представителей к этому процессу.

Комиссия по вопросам этики составит для ВСП список квалифицированных кандидатов с высоким уровнем добродетели, из которого органы, ответственные за отбор и назначение на должности, будут обязаны выбирать.

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Автор: Татьяна Поляковская