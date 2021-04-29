По информации общественных активистов, Оксана Царевич не имеет права рассматривать дела, поскольку истек срок ее полномочий как судьи, однако ежемесячно может получать по 60 тыс. грн.

«Судья Майдана» Оксана Царевич вернулась на работу в Печерский райсуд Киева.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает проект Prosud, контролирующей деятельность судей.

"1 апреля одиозная судья Майдана Оксана Царевич вернулась на работу в Печерский районный суд Киева. Правда, поскольку у Царевич закончились 5-летние полномочия судьи - рассмотрение дел она пока осуществлять не будет, однако исправно будет получать минимум 60 тыс. грн в месяц", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВерховный Суд отменил указ об увольнении "судьи Майдана" Царевич

Также общественные активисты напоминают, что во время Революции достоинства Царевич неправомерно осудила девять человек, чьи автомобили «засветились» во время поездки «АвтоМайдана» в Межигорье 29 декабря 2013 года.

«Все они ничего не нарушали. Некоторых водителей на самом деле не было на этой акции, все рапорты были сфальсифицированы, а на некоторых не было даже подписей сотрудников ГАИ. Эти дела попали к Царевич с вмешательством в автоматизированную систему, то есть вручную. Сфальсифицированные документы и отсутствие доказательств нарушений не остановили Царевич от осуждения невиновных», - сказано в сообщении.

Что известно об Оксане Царевич

Царевич в 2010 году указом президента Виктора Януковича была назначена на должность судьи Печерского райсуда Киева.

В сентябре 2016 года в то время президент Петр Порошенко подписал указ о ее увольнении с должности судьи этого суда за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана.

В июне 2020 года Шевченковский райсуд Киева признал Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов.

В марте 2021 года Верховный суд отменил указ президента и решение Высшего совета юстиции об увольнении Царевич с должности судьи Печерского райсуда столицы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк