Средства хранились в украинском банке, подконтрольном президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.

Около 3 млн долларов США со счетов банка, принадлежавших подсанкционному российскому олигарху, "вору в законе" Михаилу Воеводину, передали в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Как отмечается в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около 3 млн долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину России

"Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин России.

"Уже установлено, что после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами. Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий", - отметили в Бюро.

Отмечается, что полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раз превышает размер уставного капитала.

Досудебное расследование продолжается.

В ГБР также напомнили, что в Украине Гинер, Воеводин и заместитель председателя Государственной Думы России Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, которая владела несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года к Гинеру и Воеводину были применены санкции сроком на 10 лет.

11 ноября Печерский районный суд города Киева арестовал доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги, конечными владельцами которых могут быть лица, подконтрольные чиновникам и российским депутатам.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года проведены обыски в энергетической компании VS Energy, владельцами которой являются российские олигархи – член комитета государственной думы России по международным делам Евгений Гинер, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков и "вор в законе" Михаил Воеводин.

В феврале 2023 года ГБР сообщило о национализация активов Гинера. Речь идет о взыскании в доход государства контрольного пакета акций банка российского собственника.

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