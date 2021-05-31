Ранее суд признал его виновным в преступном завладении тремя сотнями гривень при похищении человека.

Одесский апелляционный суд оправдал одесского активиста Сергея Стерненко по статье 187 УК Украины (разбойное нападение).

Ранее суд признал его виновным в преступном завладении тремя сотнями гривен при похищении человека.

О решении суда сообщается в Telegram-канале Стерненко.

"По ст. 187 оправдали. Это те же 300 грн за которые давали 7 лет с конфискацией... Радоваться еще рано. 187 статья отпала, это хорошо. Но ожидаем, что скажут по ст. 146 и 263, по которой грозит до 7 лет лишения свободы ", - говорится в сообщении.

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Суд над Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко и другому фигуранту дела о похищении участника антимайдана Сергея Щербича - Руслану Демчуку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст.146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Стерненко и Демчука взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО. 7 апреля Одесский апелляционный суд изменил им меры с содержания под стражей на круглосуточные домашние аресты.

23 марта адвокаты подали апелляцию на приговор Стерненко и Демчуку. 16 апреля началось рассмотрение апелляции на приговор.

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Авторы: Дмитрий Захаров, Антонина Доломанжи