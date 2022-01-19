В Киеве продолжают митинг в поддержку пятого президента.

Сторонники пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко отправились к Офису президента.

Как передает корреспондент УНИАН, от Печерского районного суда Киева, где пятому президенту избрали меру пресечения, его сторонники двинулись колонной к Михайловской площади.

Оттуда они организованной колонной идут к Офису президента, где продолжат митинг.

Напомним, сегодня Печерский суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Дело против Порошенко - что надо знать

Меру пресечения Порошенко избирали по делу о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействии террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Порошенко подозревают в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "Л/ДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее этому делу о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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