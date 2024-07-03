Кроме того, Трамп планирует радикально изменить НАТО, конечно, если станет президентом США.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп ведет переговоры с Путиным о том, сколько украинской земли может оставить себе Кремль.

Об этом со ссылкой на двух экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с Трампом, пишет издание Politico. Как говорится в статье, Трамп думает над соглашением, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток, в частности в Украину и Грузию, и ведет переговоры с Путиным о том, "сколько украинской территории может оставить за собой Москва".

Также Трамп ожидает, что когда станет президентом европейские члены резко увеличат расходы на НАТО. Кроме того, как указали эксперты, политик планирует "радикальную переориентацию" НАТО.

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"Трамп вряд ли покинет НАТО сразу, но даже если он официально не покинет организацию, это не означает, что НАТО переживет второй срок Трампа без изменений", - констатировал источник.

Амбиции Трампа на посту президента

В мае 2023 года Трамп впервые заявил, что закончит войну в Украине за 24 часа, если станет президентом. Впоследствии он продолжал повторять это утверждение во время предвыборной кампании. Однако посол РФ в ООН Василий Небензя утверждает, что у него ничего не получится. "Украинский кризис не может быть решен за один день", - заявил тот.

Во время дебатов с Джо Байденом Трамп заявил, что Путин никогда бы не напал на Украину, если бы у США был "настоящий президент". В то же время он заявил, что путинские условия прекращения войны в Украине для него "неприемлемы".