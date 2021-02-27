Люди продолжают идти в направлении Офиса генпрокурора, где будут требовать отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Участники акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко перекрыли движение автомобилей по улицам Грушевского и Московской в центре столицы.

Читайте такжеАкция в поддержку Стерненко: митингующие пошли пикетировать Офис генпрокурора

Как передает корреспондент УНИАН, движение автомобилей по улице Грушевского приостановлено.

Люди продолжают идти в направлении Офиса генпрокурора. Их путь должен пролегать через улицы Московская и Резницкая.

Некоторые активисты периодически зажигают пиротехнические средства.

Колонна участников растянулась на большое расстояние - до километра.

Дело Стерненко

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу по обвинению в похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом прошли акции протеста граждан, возмущенных приговором Стерненко.

Сегодня участники акции провели митинг у Офиса президента и решили пойти к Генпрокуратуре, где будут требовать отставки Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко