В то же время после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года 1,3 миллиона новых учеников начали изучать украинский язык на Duolingo.

Русский язык впервые не вошел в топ-10 самых популярных языков, которые изучают во всем мире с помощью платформы Duolingo.

Как сообщает сайт Duolingo, с момента начала существования платформы в 2015 году, это первый год, когда русский язык так драматично потерял свою популярность, несмотря на то, что на нем общаются 282 миллиона человек в мире.

"В 2023 русский язык опустился в мировом рейтинге до 11 места. Изменение интереса учащихся к изучению русского напрямую связано с российским вторжением в Украину в 2022 году и последующим ростом интереса к изучению украинского языка", – говорится в сообщении.

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Через несколько недель после вторжения в феврале 2022 года 1,3 миллиона новых учеников начали изучать украинский язык на Duolingo, а в странах, включая Германию и Польшу, рост составил более 1600%.

По данным языковой платформы, в конце 2022 года существенно возрос интерес и к португальскому языку. Сейчас рейтинг топ-10 языков во всем мире выглядит так: английский, испанский, французский, немецкий, японский, итальянский, корейский, португальский, китайский и хинди.

Русский язык в мире

В январе 2023 года Кыргызстан сделал шаг к уменьшению использования русского языка. Парламент страны принял в первом чтении законопроект о государственном языке, который направлен на установление правовых основ применения государственного языка и осуществление языковой политики. Тогда сообщалось, что в случае принятия закона, все предприятия в стране будут обязаны вести деятельность на киргизском языке.

В то же время в Украине был проведен опрос относительно того, нужно ли изучать русский язык в школах. Как свидетельствуют результаты социологии КМИС, 52% граждан считают, что этого делать вообще не стоит. При этом 42% украинцев поддерживают сохранение изучения русского в определенном объеме.

Кроме того, в Латвии планируют запретить изучать русский в школах как второй иностранный. С 2026-2027 учебного года профильное министерство введет порядок, при котором вторым иностранным языком во всех школах может быть только один из языков стран-членов ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируют межправительственные договоры в сфере образования.

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