Согласно информации компании, этому предшествовали многолетние судебные разбирательства и попытки предыдущего владельца с нарушением действующего законодательства вернуть контроль над предприятием.

Общество с ограниченной ответственностью "СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН" (Украина, учредитель - общество с ограниченной ответственностью "СТАР ИНВЕСТМЕНТ ЦЕЗЕТ ВАН" (STAR INVESTMENT CZ ONE S.R.O., Чехия) заявляет о вступлении в законное владение и управление имущественным комплексом "Броварской завод пластмасс" на исполнение решений судов как законный преемник права требования по ипотеке согласно договору между VAB Банком (признан неплатежеспособным и передан в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2014) и заемщиком "Броварской завод пластмасс" от 6 августа 2009 года.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Согласно информации компании, этому предшествовали многолетние судебные разбирательства и попытки предыдущего владельца с нарушением действующего законодательства вернуть контроль над предприятием. Судами, включая Верховный суд Украины, и органами прокуратуры эти противозаконные действия были пресечены, а противозаконные сделки, в том числе по перерегистрации объектов ипотеки, признаны ничтожными.

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"13 июля 2022 года Верховный суд Украины своим постановлением поставило точку в многолетнем противодействии бывших владельцев и подконтрольных им лиц законным требованиям ФГВФЛ и преемника права требования по ипотеке в лице "СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН" и прекратил все попытки противоправного захвата "Броварского завода пластмасс". "СТАР Инвестмент ВАН" на основании судебных решений осуществило все надлежащие законные процедуры для вхождения в право собственности "Броварского завода пластмасс", " - сказано в заявлении.

Компания отмечает, что 9 декабря 2022 года ее представители на правах нового законного владельца имущественного комплекса, который принадлежал "Броварскому заводу пластмасс" в сопровождении сотрудников полиции охраны посетили предприятие для вступления в законное право владения.

"СТАР Инвестмент ВАН" напоминает хронологию судебного противостояния.

После признания VAB банка неплатежеспособным в 2014 и перехода управления им в ФГВФЛ, предыдущие владельцы банка и менеджмент завода осуществили ряд попыток завладения залоговым имуществом, а именно: попытку отмены ипотеки; перерегистрацию и дробление объекта ипотеки на 16 новых объектов – такие меры экс-собственников имели целью лишить государство в лице ФГВФЛ ликвидного залога как залога возврата кредитных средств обанкротившегося банка.

ФГВФЛ в 2019 году осуществил реализацию через прозрачный конкурентный аукцион пула кредитов, обеспеченных недвижимым имуществом завода.

Победителем аукциона ФГВФЛ по продаже права требования по ипотеке по кредитам VAB Банка стал иностранный инвестор, компания со 100% европейским капиталом, зарегистрированная в Чехии, ООО "СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН", уплатившая в бюджет Украины за пул проблемных кредитов, обеспеченных ипотекой "Броварского завода пластмасс", рекордную сумму на момент проведения аукциона ФГВФЛ.

После приобретения права требования "СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН" завершило начатую ФГВФЛ процедуру противодействия противозаконным действиям бывших владельцев "Броварского завода пластмасс", VAB Банка и подконтрольных им лиц.

На исполнение решение Северного апелляционного хозяйственного суда Украины 27 апреля 2021 года Хозяйственный суд Киевской области издал приказ о принудительном исполнении постановления Северного апелляционного хозяйственного суда от 04.03.2021 по делу №911/1850/18. В дальнейшем постановлением частного исполнителя открыто исполнительное производство по принудительному исполнению приказа хозяйственного суда Киевской области от 30.04.2021 по делу №911/1850/18. 11 ноября 2022 года частным исполнителем "СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН" выдан акт о реализации предмета ипотеки, на основании которого 21 ноября 2022 года частным нотариусом компании "СТАР ИНВЕСТМЕНТ ВАН" выдано свидетельство о приобретении имущества с публичных торгов и зарегистрировано за обществом право собственности на комплекс, расположен в г. Бровары (Киевская обл.) бул. Независимости, 53 общей площадью 57 606 квадратных метров.

Справка: "Броварской завод пластмасс" находился под прямым контролем уроженца российского города Смоленска Сергея Максимова, который до 2011 года был владельцем VAB Банка. Через схемы кредитования подконтрольных ему предприятий, в перечень которых входил "Броварской завод пластмасс", Максимов совершал противозаконное вывода средств из банка, общие масштабы которого оцениваются в 2 млрд грн. Поэтому новые акционеры VAB Банка в 2011 году инициировали возбуждение уголовного дела против Максимова за кражи из финансового учреждения в особо крупных размерах, и уже 26 декабря того же года он был арестован. После выхода на свободу под залог сбежал и объявлен в международных розыск. Максимов имеет многолетний запрет на въезд в США из-за контрабанды оружия и связи с криминальным миром. После выхода из состава акционеров украинского VAB Банка в 2011 году Максимов переоформил часть своих украинских активов, среди которых "Броварской завод пластмасс", на свою бизнес-партнершу - Грегори Анну Владимировну. С 2016 года она в интересах Максимова ведет юридическую войну против Украины и ФГВФЛ, а также против новых владельцев "Броварского завода пластмасс", чтобы сохранить контроль над предприятием и его активами.