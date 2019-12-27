Все части ВСУ перейдут на новую систему питания с начала 2020 года - министр обороны

Отмечается, что это позволит существенно улучшить продовольственное обеспечение военнослужащих.

Все части Вооруженных сил Украины с начала 2020 года перейдут на новую систему питания.

Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге, который транслировал «5 канал».

По его словам, это позволит существенно улучшить продовольственное обеспечение военнослужащих.

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«Я подписал документы об объявлении конкурса на закупку питания по каталогу. На каталог переходят все части Вооруженных сил со следующего года. Мы этот вопрос закрыли, реформа питания будет касаться всех частей ВСУ уже с начала года полностью», — отметил министр.

«За исключением каких-то небольших отдельных частей, где нет смысла это делать с экономической точки зрения», — добавил он.

В Минобороны подчеркнули, что переход на систему продовольственного обеспечения военнослужащих по каталогу продуктов является одной из ключевых реформ ВСУ, которая полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира. Эта система вводит широкий ассортимент продуктов, гибкий механизм их заказа, разнообразит и значительно улучшает качество пищи.