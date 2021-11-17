Власти пока не рассматривают вариант введения национального локдауна в Украине.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин ответил на вопрос о возможном ужесточении карантинных ограничений.

По его словам, власть не рассматривает вариант национального локдауна в стране, передает "Сегодня".

"Пока не рассматриваем такого формата. 17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области", – заявил Кузин.

А отвечая на вопрос о вероятности ограничения входа в продуктовые магазины для невакцинированных граждан, санврач сказал так:

Читайте такжеВ столице с понедельника возобновляется очное обучение в школах"Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений. Это связано с тем, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в "красной" зоне".

Напомним, по данным Минздрава, первую дозу COVID-вакцины уже получили 40% взрослых украинцев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Шварц