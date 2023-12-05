За первые три квартала 2023 года крупнейшие украинские благотворительные фонды собрали 12,5 млрд гривень.

С начала полномасштабного вторжения граждане Украины оказывают разнообразную поддержку защитникам и соотечественникам – как информационно, так и финансово. С 24 февраля 2022 года украинцы задонатили более 100 миллиардов гривень.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Отмечается, что только за первый год войны украинцы перевели несколько десятков миллиардов гривень.

"С февраля 2022 года по май 2023 года граждане, частные компании и банки перевели на гуманитарную помощь и оборону Украины 98,9 млрд гривень", – говорится в сообщении.

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В то же время за первые три квартала 2023 года крупнейшие украинские благотворительные фонды собрали 12,5 млрд гривень, сообщает "Опендатабот".

Война в Украине: важные новости

В Украине планируют разрешить вручать повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представителя президента в ВР Федора Вениславского, оповещение о поступлении заказного письма будет поступать в почтовый ящик, а саму повестку будут вручать лично соответствующие представители почтовых служб.

Кроме того, украинцев хотят обязать носить с собой военный билет. Вениславский пояснил, что это необходимо для того, чтобы "избежать вопросов связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку или не может получить повестку".

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