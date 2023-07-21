При этом в за первые 6 месяцев года сумма донатов уменьшилась на 22% по сравнению с предыдущим полугодием.

Украинцы в июне задонатили на потребности Вооруженных Сил Украины рекордную сумму в 2,4 млрд грн, несмотря на то, что в целом объемы донатов в этом году уменьшились.

За первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд гривень - это на 22% меньше, чем в течение второго полугодия 2022 года, сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

"Самые большие сборы - у платформы United24, рекорд за все время Великой войны. Донаты остальных фондов также заметно выросли по сравнению с предыдущими месяцами", - сказано в сообщении.

Основную часть донатов за первое полугодие собрала платформа United24 - 5,54 млрд гривень или 66% от общего объема. На счета фонда "Вернись живым" поступило 1,81 млрд гривень (22%), а в Фонд Сергея Притулы - около 1 млрд гривень (12%).

Подавляющее большинство средств, которые были перечислены на счета United24, предназначены на нужды ВСУ (на оборону) - 4,93 млрд грн или 89% всех полученных этой платформой донатов. Остальные 11% были собраны на медицинскую помощь и на восстановление Украины - 0,45 млрд гривень и 0,16 млрд гривень соответственно.

"2,4 млрд гривень на оборону в июне - это абсолютный рекорд и почти половина от всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года. Предыдущий максимум - 2,24 млрд гривень - был собран этой платформой в июле 2022 года. При этом, результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раз превысили показатели периода января-мая текущего года - тогда United24, в среднем, собирала на эти нужды 0,5 млрд гривень в месяц", - сообщает "Опендатабот".

Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросли сборы "Вернись живым" - 0,34 млрд гривень против "среднемесячных" 0,29 млрд гривен в январе-мае текущего года. Что касается фонда Притулы, то рост составил аж 37% - в июне украинцы задонатили 0,22 млрд гривень, тогда как в течение предыдущих пяти месяцев, в среднем, на счета заходило 0,16 млрд гривень.

Донаты украинцев на ВСУ

Как сообщал УНИАН, на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Сил обороны, с 24 февраля 2022 года по состоянию на начало июля поступило почти 28,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, в июне на счет поступило почти 2,4 млрд грн.

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