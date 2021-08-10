После дрифта в сердце столицы один человек оштрафован менее чем на 2 тыс. гривень.

За дрифт на Софийской площади Киева власти оштрафовали руководителя съемок Елизавету Олашко.

Олашко оштрафована на 1 тысячу 700 гривень, сообщает ТСН.ua со ссылкой на слова представителя организатора Игоря Луценко.

По словам организаторов, полиция дала разрешение на съемку.

Городские власти утверждали, что дрифт в центре Киева был незаконным. Следы от шин авто уже начали отмывать.

Утром 10 августа появилось видео, на котором было запечатлено, как в Киеве на Софийской площади возле памятника гетману Богдану Хмельницкому дрифтовали две машины. Авто "нарисовали" шинами несколько кругов.

Местные власти сообщили, что съемка не была санкционированной.

Полиция начала производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство"). Правоохранители начали разыскивать участников и организаторов съемки.

В нашей стране за хулиганство, совершенное без применения оружия, грозит штраф или до пяти лет лишения/ограничения свободы.

Позже стало известно, что в съемках принимала участие украинская певица Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко). Артистка проехалась в дрифтовавшем авто.

Автор: Екатерина Присяжнюк