На церемонии открытия собралось много людей.

В центре Одессы 30 декабря открыли 20-метровую Новогоднюю елку в национальных цветах.

Как передает корреспондент УНИАН, елка установлена на ул. Дерибасовской.

Елка украшена светодиодной гирляндой в национальных цветах, в частности, желтыми, синими и тому подобное. На церемонии открытия собралось много людей. Высота главной елки - 20 метров, ширина - 9.

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Как отметили в мэрии, открытая "Елка несокрушимости" - символ сильных духом и непокоренных людей.

"Верю в то, что следующий Новый год мы будем встречать в мирной Одессе. Верю, что перед этим у нас будет большой праздник, которого ждут миллионы украинцев - победа. Я верю в ВСУ - наших героев-защитников, которые сегодня эту победу приближают. Я верю в то, что Господь - с нами. Ведь на нашей стороне правда и справедливость...", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Новогодняя елка в Киеве

На Софийской площади в Киеве 19 декабря 2022 года, в День Святого Николая, традиционно зажгли огни на главной елке страны.

В этом году главное новогоднее дерево страны, которое назвали "елкой несокрушимости", искусственное, высотой всего 12 метров. Елку украсили энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора, а ее подсветка, скорее всего, будет происходить в определенные часы.

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