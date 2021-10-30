Ребенка после выздоровления переведут в детский дом, а суд будет решать судьбу горе-матери.

Вчера во Львове полиция забрала 6-летнего мальчика с COVID-19, о котором сообщила дирекция гостиницы. Неухоженный, голодный и больной он с матерью уже 2 недели живет в их заведении. Ребенка отправили во львовский "Охматдет". Журналисты узнали подробности о состоянии мальчика.

Так, как говорится в сюжете ТСН, номер в отеле, где жили 24-летняя София и ее 6-летний сын Мирослав, стоит 700 гривень за сутки, говорят работники заведения. Условий для приготовления пищи нет. Женщина заказывала в номер пиццу и другую быструю еду. Поэтому отельеры подкармливали парня домашними блюдами.

Работники отеля говорят, что мальчик все время сидел в номере. Гулять мама его не выводила. Однажды ночью прибежал на рецепцию, потому что у него разрядился телефон. Отельеры проводили с мамой воспитательные беседы, а когда это не помогло - дирекция отеля вызвала полицию.

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На вопрос, куда она отлучается по ночам, копам пояснила, что работает в Call-центре, однако ни названия центра, ни где он находится, - она сообщить не смогла.

Когда мальчика осмотрели медики, выяснилось, что у него "ковид", поэтому его госпитализировали. По словам врачей, болезнь имеет легкое течение. Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо.

Семья из Харькова, говорят в полиции, но последние несколько лет живет во Львове. В прошлом году у женщины уже забирали сына, потому что та оставила малого на знакомую и не возвращалась в течение длительного времени. Дело передали в харьковскую соцслужбу. Парня отдали под опеку прабабушки, но мама забрала сына и снова с ним вернулась во Львов.

В номере, где женщина с ребенком жила две недели, остались их вещи и кот. Сегодня за квартиру она не заплатила и в гостиницу не приходила, потому что находится в больнице возле ребенка - говорят медики. Правда, ночью тоже покидала заведение, чем нарушила все инфекционные правила.

В полиции отмечают, что в дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении данной женщины к административной ответственности и вообще вопрос возвращения ей ребенка. Предварительно известно, что дело о лишении Софии родительских прав харьковские соцслужбы проиграли и подали на апелляцию. Пока суд будет решать судьбу семьи, мальчика после выздоровления переведут в детский дом.

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Автор: Виктория Гордиенко