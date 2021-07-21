Норма языкового закона об экзамене начала действовать 16 июля.

Украинские чиновники, которые с первого раза не смогут сдать экзамен на знание государственного языка, получат возможность для пересдачи.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24".

"Закон один для всех - работает ли человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование. Единственный момент, о котором мы сейчас говорим, это внесение изменений в законодательство, которые были инициированы отдельными депутатами, касающиеся признания сертификатов, которые выдавались в 2018 году и приравнивание их к удостоверениям, которые будут выдаваться при новом тестировании, а также возможных вариантов тестирования для победителей конкурсов, а не для всех участников, чтобы не загружать систему", - сказал Немчинов.

По его словам, подобная норма уже существовала, но владение государственным языком не требовало документального подтверждения.

Читайте такжеСкандал и увольнение: в Киеве компания отказалась брать на работу девушку из-за украинского языка (фото)

"Конечно, такая норма присутствовала, не было требования по поводу подтверждения этого уровня в виде свидетельств, которые сейчас будут выдаваться по итогам проведения тестирования. Такая норма существовала еще и в отношении некоторых категорий должностей, где есть определение иностранного языка, но большинство специалистов его не проходят либо не показывают необходимый уровень", - сказал чиновник.

Министр уверяет, что коррупционная составляющая при прохождении тестов - исключена.

"В данном случае не предусматривается контакт претендента на знание языка с человеком, который определяет этот уровень", - пояснил он.

Экзамен по украинскому для чиновников: детали

Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года. Первые экзамены чиновники начали сдавать 19 июля.

Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Экзамен на определение уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура речи" (24 тестовых задания), Чтение (20 тестовых заданий), Письмо (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован