Сегодня отечественных госслужащих начали проверять на знание государственного языка.

Экзамен по украинскому языку, который сегодня впервые начали сдавать отечественные государственные служащие, ознаменовался техническим сбоем в системе.

Об этом сообщает на своем сайте Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Отмечается, что причины сбоя устанавливаются.

"Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена. Обращаем внимание, что это не повлияет на расписание следующих экзаменационных сессий", - заявили в Нацкомиссии.

Экзамен на знание украинского языка для чиновников

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отмечал, что в 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должность в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущими народными депутатами.

Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года.

Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

Экзамен на определение уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура речи" (24 тестовых задания), Чтение (20 тестовых заданий), Письмо (1 задание открытого типа), "Говорение" (2 задания открытого типа).

16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.

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Автор: Юрий Годован