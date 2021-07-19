Экзамен по определению уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура языка", "Чтение", "Письмо" и "Речь".

Сегодня в Украине чиновники начнут сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком.

В Национальной комиссии по стандартам государственного языка сообщали, что экзамен начинается в 9.30.

Регистрация на экзамен началась 16 июля.

Экзамен по определению уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура язык" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задания открытого типа), "Речь" (2 задания открытого типа).

Экзамен на знание украинского языка для чиновников

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отмечал, что в 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущих народных депутатов.

Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года.

Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.

16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.

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Автор: Надя Пришляк