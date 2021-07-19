Сегодня в Украине чиновники начнут сдавать первые экзамены на уровень владения украинским языком.
В Национальной комиссии по стандартам государственного языка сообщали, что экзамен начинается в 9.30.
Регистрация на экзамен началась 16 июля.
Экзамен по определению уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура язык" (24 тестовые задания), "Чтение" (20 тестовых заданий), "Письмо" (1 задания открытого типа), "Речь" (2 задания открытого типа).
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Экзамен на знание украинского языка для чиновников
Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отмечал, что в 2021 году экзамен на знание украинского языка станет обязательным для всех претендентов на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, включая будущих народных депутатов.
Законодательная норма об экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года.
Экзамены организованы, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном.
16 июля в Украине начался новый этап воплощения норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного.
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