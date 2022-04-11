Согласно новому закону, отменяется уплата пошлины, налога на добавленную стоимость и акциза.

Порядок оформления автомобиля с иностранной регистрацией остается неизменным, при этом, согласно новому закону, отменяется уплата таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость и акциза.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

"Сейчас эти платежи временно отменены для граждан, которые ввозят транспортные средства, в частности: легковые авто и кузова к ним; полуприцепы и прицепы; грузовые транспортные средства и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и более 10 человек; мотоциклы. В то же время, порядок оформления авто остается действовавшим до принятия соответствующих упрощений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время оформления, в том числе авто с иностранной регистрацией, плата за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени, установленных для них, с заинтересованных лиц не взимается.

Упрощения не применяются к авто из России, Беларуси и временно оккупированных территорий.

В Гостаможслужбе отметили, что по завершению действия военного положения гражданам не нужно будет доплачивать платежи, от которых они сейчас освобождены. Законом не предусмотрены отсрочки.

"Следовательно, теперь граждане могут рассчитывать на значительную экономию расходов. Нужно оплатить только сборы на первую регистрацию авто и на его сертификацию. Поэтому, несмотря на войну, украинцы получат из-за границы свои авто", - сказано в сообщении.

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