Более трети украинцев считают СССР тоталитарным режимом - опрос

Около 31% не поддерживают такое решение, еще 15% это безразлично, а 19% не определились со своим отношением.

Более трети украинцев соглашаются с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса на пресс-конференции представил аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов.

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По его словам, 34% украинцев соглашаются с осуждением СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора, как это предусмотрено законодательством Украины. Около 31% не поддерживают такое решение, еще 15% это безразлично, а 19% не определились со своим отношением.

Результаты опроса свидетельствуют, что в западном регионе больше тех, кто согласен с осуждением СССР (47% "за" и 23% "против"), в Центральном регионе мнения почти пополам (35% "за" и 31% "против").

На востоке и юге несколько больше негативных отношений - 23-24% поддерживают осуждения СССР и 35-37% не поддерживают.

Среди молодых людей традиционно больше равнодушных, а среди людей старшего возраста меньше равнодушных и больше тех, кто не согласен с осуждением СССР.

При этом доля тех, кто положительно относится к осуждению СССР, почти одинакова среди всех возрастных групп.

*** Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2 тыс. человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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