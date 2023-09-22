Культурные ценности, похищенные с временно оккупированных территорий, возвращаются в Украину.

США вернули Украине культурные ценности, похищенные с временно оккупированных территорий, среди которых в частности два железных скифских меча-акинаки VI в. до н. э.

Как сообщили в Офисе Президента Украины, глава государства Владимир Зеленский во время рабочего визита в США принял участие в церемонии возвращения культурных ценностей Украине.

В присутствии Зеленского министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова подписали соответствующий сертификат передачи украинских артефактов, конфискованных правоохранительными органами США.

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Президент поблагодарил всех причастных за их работу. "Каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно", - подчеркнул он.

Согласно информации ОП, в июне 2022 года таможенно-пограничная служба США задержала предмет старины, который после соответствующего исследования оказался европейским железным топором XVII в. с молотом на задней части. Топор был незаконно вывезен из Украины на территорию Соединенных Штатов Америки.

Также в прошлом году в июне были изъяты артефакты, незаконно ввезенные в США из России. В частности, три железных топора XVII в., три кирки XVII в., два железных скифских меча-акинака VI в. до н. э., а также один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 г. до н. э.

Указанные артефакты были конфискованы для передачи Посольству Украины в Соединенных Штатах в административном порядке.

Дело о "скифском золоте": что известно

Как сообщал УНИАН, в июне также стало известно, что Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине.

Таким образом, Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Нидерландов, вынесенное в октябре 2021 года.

Речь идет о коллекции из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилось 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

Зеленский заверил, что коллекция "скифского золота" вернется в Крым. Он отметил, что это произойдет, когда туда вернется украинский флаг.

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