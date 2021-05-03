США осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов.

США призвали к осуществлению правосудия в отношении убитых в Украине журналистов Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе, Вадима Комарова и других.

Об этом по случаю Всемирного дня свободы прессы заявил пресс-атташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп.

"Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации.

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Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и других. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы".

Убийство Шеремета, Гонгадзе, Комарова: что известно

Журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. На журналиста Вадима Комарова 4 мая 2019 года напал неизвестный, в результате чего он получил тяжелую травму головы. Мужчина находился в коме 46 суток. Скончался в больнице без сознания 20 июня 2019 года.

4 мая 2019 года напал неизвестный, в результате чего он получил тяжелую травму головы. Мужчина находился в коме 46 суток. Скончался в больнице без сознания 20 июня 2019 года. Основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу под Таращей Киевской области обнаружили тело без головы, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. Останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры принадлежат Гонгадзе, были найдены в 2009 году на Киевщине.

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Автор: Денис Прядко