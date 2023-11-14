Языковед отметила, что парень якобы сам виноват в том, что раскрыл свои персональные данные и не позаботился о своей безопасности.

Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион нашла "след ФСБ" в ситуации с задержанием крымского студента Максима после того, как она "слила" в сеть его личные данные вместе с проукраинской позицией.

Как заявила Фарион в блоге для "УП", в письмах, которые приходят ей на электронную почту, подписчики не отмечают, можно ли их освещать публично. Она считает нужным делать это по своему усмотрению.

Фарион отметила, что такие мысли публиковать "особенно важно теперь, когда началась беспрецедентная атака на украинский язык и пренебрежение языковым законодательством в образовательной и военной сферах".

Видео дня

"То есть ваша поддержка, присланная мне на е-почту, это на самом деле поддержка украинской Украины, а не персонально Фарион. Именно об этом был дельный пост так называемого "студента из Крыма" (кто он-никак не могу знать), где замечено на определяющем: как украинцам в освобожденном Крыму реагировать на московский язык из уст военного в украинской форме, что зайдет в освобожденный Крым? Вопрос риторический. Потому что каждая армия должна говорить на языке своей земли, своих дедов-прадедов, а не на языке врага", - заявила Фарион.

Языковед заявила, что студент, "который моментально открестился от своих слов", якобы точно должен был бы знать об опасности подписываться собственной фамилией. Фарион считает, что парень сам виноват в том, что не побеспокоился о собственной безопасности.

"Не свидетельствует ли это о спланированной провокации ФСБ, подброшенной уже на этой неделе, когда предыдущая понедельничная атака, которая продолжалась на все мои учетчики, с треском провалилась. Особый провал касался желания втянуть в какие - то эфемерные акции протестов студентов Львовской политехники", - заявила Фарион.

Она убеждает, что на фоне задержания студента из Симферополя на ее телефон и на ту же е-почту якобы "поступает бесконечное количество диких угроз и типичная их ругань на Московском языке и из московских номеров и, конечно, доморощенные подгавкувачи".

Фарион намекает, что это может быть "общим спариванием варварского внешнего врага со скрытым внутренним.

"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую, а обвинения в мой адрес не имеют под собой никаких оснований, потому что их подоплека, скорее всего, московское ФСБ. Намерена по этому поводу обратиться в СБУ", - заявила Фарион.

Задержание крымского студента

Скандальная языковед Ирина Фарион "сдала" Федеральной Службе безопасности проукраинского студента из оккупированного Крыма.

В своем Телеграм-канале Фарион опубликовала письмо от студента Максима, в котором тот писал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии. Парень писал, что якобы не хочет слышать от украинских воинов "язык оккупации", поэтому благодарит Фарион за труд в контексте недавнего языкового скандала, который спровоцировала скандальная профессорша.

Скриншот мигом подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ схватила студента та заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.

Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева резко раскритиковала языковеда Ирину Фарион за то, что она спровоцировала задержание проукраинского студента Максима. Она намерена обратиться к правоохранителям относительно этого события.

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