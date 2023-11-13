Ташева намерена обратиться в правоохранительные органы по деятельности языковеда.

Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева резко раскритиковала языковеда Ирину Фарион за то, что она спровоцировала задержание проукраинского студента Максима.

Как заявила Тамила Ташева в Facebook, выставляя на широкую публику личную переписку со студентом из Крыма Фарион продемонстрировала низость, а еще совершила преступление против людей с оккупированной территории.

"Относительно инцидента с гражданкой Украины Фарион. Это низость, и преступление, излагать в целом сообщение, от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории. Я ежедневно общаюсь с такими гражданами из Крыма, мы в Представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым осуществляем системный мониторинг так называемых "судов" над нашими гражданами, которые своими действиями "дискредитируют" Вооруженные силы страны агрессора. Сейчас мы знаем о по меньшей мере 535 таких "дискредитаций", - написала Ташева.

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Она также поблагодарила украинских граждан за такую сильную позицию. Ташева отметила, что эти люди первыми будут встречать ВСУ в освобожденном Крыму.

"Но мне никогда бы и в голову не пришло выставить в публичное пространство личную переписку, подвергая человека опасности. Как представитель президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия данную гражданку", - подчеркнула Ташева.

Задержание крымского студента

Скандальная языковед Ирина Фарион "сдала" Федеральной Службе безопасности проукраинского студента из оккупированного Крыма.

В своем Телеграм-канале Фарион опубликовала письмо от студента Максима, в котором тот писал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии. Парень писал, что якобы не хочет слышать от украинских воинов "язык оккупации", поэтому благодарит Фарион за труд в контексте недавнего языкового скандала, который спровоцировала скандальная профессорша.

Скриншот мигом подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ схватила студента та заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.

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