По ее словам, она якобы не знала, откуда парень, который ей написал.

Скандальная экс-нардепка и языковед Ирина Фарион прокомментировала скандал вокруг задержания крымского студента Максима с проукраинской позицией. ФСБ схватила парня после того, как профессор "слила" в Сеть личные данные.

Реакция Фарион появилась в ее Телеграм-канале. Скандал она назвала провокацией и призвала не вестись на нее.

"Вижу, что парят очередную провокацию против меня, вроде бы из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на гэбистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Кроме того, я не могу знать, откуда эти люди (в письме парень назвался Максимом из украинского Крыма - УНИАН). Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем одержать победу над врагом внутри страны. Боритесь - поборете", - заявила Фарион.

Видео дня

Задержание крымского студента

Скандальная языковед Ирина Фарион "сдала" Федеральной Службе безопасности проукраинского студента из оккупированного Крыма.

В своем Телеграм-канале Фарион опубликовала письмо от студента Максима, в котором тот писал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии. Парень писал, что якобы не хочет слышать от украинских воинов "язык оккупации", поэтому благодарит Фарион за труд в контексте недавнего языкового скандала, который спровоцировала скандальная профессорша.

Скриншот мигом подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ схватила студента та заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.

Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева резко раскритиковала языковеда Ирину Фарион за то, что она спровоцировала задержание проукраинского студента Максима. Она намерена обратиться к правоохранителям относительно этого события.

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