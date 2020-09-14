ТСН будет искать ответ на вечный вопрос - "почему бедные", и помогут ли украинцам "деньги с неба" действительно стать успешными.

14 сентября в 19.30 в эфире ТСН на канале «1+1» состоится премьера нового спецпроекта «Чому бідні» об украинской культуре бедности и людей, которые нашли ключ к богатству.

В 5-серийном цикле сюжетов команда спецпроектов ТСН впервые в Украине, опираясь на опыт нескольких успешных стран, в частности Финляндии, проводит социальный эксперимент с безусловным базовым доходом.

Автором спецпроекта стала журналистка ТСН Татьяна Штан. В рамках социального эксперимента в течение года одна украинская семья будет получать «безусловный базовый доход». С марта женщине, которую выбрала редакция, ежемесячно поступает 8000 гривен, которые она использует по своему усмотрению. Таким образом ТСН исследует, как базовый доход может изменить одну судьбу, и ищет ответ на вечный вопрос - почему украинцы бедные.

«Мы стали первыми, кто провел в Украине известный в мире экономический эксперимент, который называется «безусловный базовый доход». Если объяснять просто, то это воплощение в жизнь заветной мечты почти каждого человека - получать деньги просто так. Засев в карантине, потеряв привычные инструменты заработка, люди начали еще чаще мечтать о "волшебной пилюле". Миллионы людей сейчас находятся в состоянии фоновой тревоги относительно своего будущего. Поэтому в мире снова начали вспоминать о таком варианте поддержки бедного населения, как безусловный базовый доход, главная цель которого - закрыть основные потребности человека на год, дать ей шанс перезагрузить жизни, не думая об этом на голодный желудок. Наша команда решила проверить, сработает ли такой эксперимент в украинских реалиях», - рассказывает заместитель директора департамента по новым форматам Ольга Кашпор.

Татьяна Штан еще до начала карантина успела побывать в Финляндии, где впервые среди европейских стран поставили под сомнение поговорку «кто не работает, тот не ест» - и прибегла к масштабному эксперименту по безусловному базовому доходу. Журналистка пообщалась с участниками эксперимента и выяснила, как дополнительные средства от государства изменили их жизнь.

В Украине участницей эксперимента выбрали мать-одиночку Оксану, которая после развода с мужем и из-за трудного финансового положения переехала жить из Киева в небольшое село в Черкасской области. Там она много лет работала продавцом в сельском магазине и воспитывала 2 сыновей. А в свободное время от работы пекла торты на заказ, мечтая развить собственное кондитерское дело.

Удастся ли семье Оксаны благодаря дополнительному базовому доходу в 8000 гривен стать богаче, и на что она будет тратить средства, зрители узнают в сюжетах.

Также сайт ТСН.ua появится дневник эксперимента, где можно будет следить за его ходом и результатами. Последние 8000 гривен Оксана получит в феврале 2021, тогда ТСН снова наведается к ней с камерой.

Кроме того, в рамках спецпроекта ТСН исследует культуру бедности в Украине и выяснит, почему в стране есть целый слой людей, которым удобно быть бедным, и они не собираются богатеть.

В каждой серии зрителей ждут полезные советы и лайфхак, как сделать первые шаги к успеху и избавиться «гена бедности», как правильно распоряжаться семейным бюджетом, чтобы не жить от зарплаты до зарплаты, и что следует написать в резюме, чтобы найти хорошую работу. А успешные украинские бизнесмены поделятся собственными историями успеха и расскажут, чем отличаются привычки богатых людей.

Редактор проекта - Ольга Кашпор, заместитель директора департамента по новым форматам, главный режиссер ТСН - Олеся Коваленко.

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Автор: УНИАН