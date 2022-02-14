Минобороны запустило флешмоб ко Дню святого Валентина.

Министерство обороны Украины в День святого Валентина 14 февраля запустило флешмоб, призвав украинцев распространять валентинки с одним посылом – "Люблю ВСУ".

"Любите ВСУ! Верь – распространи", – призвало Минобороны, опубликовав патриотическую валентинку на Facebook-странице.

Пользователи сети и некоторые украинские воинские части активно поддержали эту инициативу.

Украинцы публикуют валентинки с такими словами поддержки и благодарности:

"Спасибо, что защищаете!", "Я люблю Украину. Я люблю ВСУ. С днем Валентина", "Моя валентинка. Люблю Украину! Люблю ВСУ", "Защищать – значит любить", "Дорогие наши защитники, именно вы защищаете тех, кого любите – родных, близких, Родину. Вы те, кто готов отдать жизнь за украинскую землю. Мы благодарим вас за мирные города и села, за наш спокойный сон… Мы искренне любим родную Украину и верим в победу. Наши военные, мы вас любим!".

Напомним, 14 февраля многие страны отмечают День святого Валентина, или День влюбленных.

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